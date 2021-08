Calciomercato Juventus, il fuoriclasse ha accettato la sua prossima destinazione

Il campione della nuova Juventus di Massimiliano Allegri ha messo fine alla telenovela. Il suo futuro è ormai deciso.

E’ iniziata ufficialmente la nuova stagione della Juventus, targata Massimiliano Allegri. Il coach livornese è stato richiamato alle dipendenze di Agnelli, con l’obiettivo di riprendere da dove si erano lasciati.

Nonostante fossero passati degli anni dall’ultimo giorno di contratto alla Continassa, Max sembra essere tornato con le stesse ambizioni di una volta. Sulla stessa cresta d’onda di qualche anno fa, anche stavolta il suo “credo” calcistico non è affatto variato di una virgola.

Il motto della prossima Juventus sarà vincere e arrivare al termine della stagione con un “muso” davanti a tutti. L’obiettivo principale, come dichiarato da Allegri, in conferenza stampa di presentazione sarà quello di essere in corsa su tutti i fronti, nel clou della stagione, ovvero nel mese di Marzo.

L’ambiente bianconero, dopo l’addio di Andrea Pirlo sembra essersi rivitalizzato ed è pronto a riprendersi lo scettro del dominio, quantomeno in patria.

In queste ore però sul fronte calciomercato qualcuno sembra scuotere l’ambiente: si tratta di uno dei fuoriclasse e professionista di cartello delle ultime stagioni

Calciomercato Juventus, addio certo per la leggenda bianconera

La Juventus 2.0 di Massimiliano Allegri sta prendendo sempre più forma nelle ultime settimane. La vittoria di misura sul Monza di Galliani e Berlusconi è soltanto il primo gradino di una stagione che per bocca dello stesso allenatore toscano continuerà da dove tutto era stato interrotto.

Il coach toscano dunque ha rimesso piede all’intenro della sua “creatura” pronta a farla sognare nuovamente come mai nessuno vi era riuscito prima. Il ritorno di Max è inoltre coinciso con la permanenza di Cristiano Ronaldo, il cui contratto andrà in scadenza a partire da Giugno 2022.

I rapporti “fuoco e fiamme” tra i due, di una volta sembra si siano raffreddati con una telefonata, in cui il fuoriclasse portoghese ha fatto sapere di voler restare e onorare fino all’ultimo giorno, il contratto.

Nelle ultime ore, il cinque volte pallone d’oro, secondo quanto si apprende da fonti sportive estere pare abbia ricevuto una chiamata da David Beckham che a sua volta lo avrebbe convinto a vestire la maglia dell’Inter Miami, in Major League Soccer.

Stando alle medesime fonti, mancherebbe soltanto mettere “nero su bianco” prima di veder CR7 realizzare uno degli ultimi sogni della sua carriera.