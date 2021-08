Emma Marrone: la dedica strappalacrime a Stefano De Martino – il VIDEO

La dedica di Emma Marrone a Stefano De Martino è come un fulmine a ciel sereno. Un’emozione così grande che il tempo potrebbe essersi fermato.

La cantautrice fiorentina ed amata presenza a “X Factor”, Emma Marrone, si è cimentata in un’emozionante dedica. Un sonoro assolo che, riprendendo alcune indimenticabili note di un grande classico della tradizione musicale italiana, si accinge a sfidare finanche lo scorrere del tempo.

Il destinatario di tale dimostrazione d’affetto sarà lo showman trentunenne di origine partenopea, Stefano De Martino. Il conduttore si trova, in questo preciso momento, ad essere ufficialmente alle prese con la realizzazione della sua prima pellicola cinematografica nel ruolo di co-protagonista. Dunque, mentre alcuni rotocalchi sembrano ricercare con tutte le forze la verità su come la storia d’amore tra i due artisti sia stata destinata a concludersi, e “Il giorno più bello“, prossimo film di Andrea Zalone auspica verso il suo compimento. Adesso una canzone, e non solo d’amore, potrebbe rispondere ad alcune curiosità da parte dei loro fan più affezionati.

Leggia anche —>>> Giorgia Palmas e Filippo Magnini la coppia dell’estate, bellissimi -FOTO

Emma Marrone: la dedica oltre il tempo a Stefano De Martino – il VIDEO

Potrebbe interessarti anche —>>> Giuliano Sangiorgi, la vacanza sublime tra genio e sregolatezza: zoom sull’ospite – FOTO

Brividi impossibili da dimenticare quelli suscitati dalla profonda e risonante voce di Emma rivolta a cuore aperto verso Stefano. Riprendendo lo chef d’oeuvre, interpretato per la prima volta nel ’70 dall’immensità di Lucio Battisti, e realizzato in collaborazione con l’apparato testuale di Mogol, di “E penso a te“.

Emma canta visibilmente emozionata sul palco di “Amici”, in un gioco di stretta complicità di sguardi con Stefano. Finché lo stesso ballerino non potrà resistere alla commozione. Lasciando che l’interprete canora, nel corso della sua esibizione ora nuovamente virale sul web, asciughi lui con dolcezza le lacrime dovute con probabilità ad un toccante affaccio verso il loro passato assieme.

Emma e Stefano, infatti, avevano avuto la fortuna di conoscersi e poi di innamorarsi sotto il barlume delle telecamere, durante l’edizione di “Amici – di Maria De Filippi” andata in onda nell’ormai lontano 2010. Un feeling, che però nonostante il tempo sia passato ed entrambi abbiano intrapreso strade diverse, pare si sia sempre mantenuto sul tenace filo del rispetto.