Dramma in un parcheggio: uomo trovato morto da alcuni passanti

Dramma a Frosinone, dove questa mattina un uomo di 34 anni è stato trovato senza vita sotto il parcheggio Multipiano. A trovare il corpo senza vita del 34enne, alcuni passanti che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul luogo della tragedia sono arrivati gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della Polizia. I soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso, su cui sono in corso le indagini delle forze dell’ordine. Dai primi accertamenti pare essersi trattato di un gesto volontario: il 34enne si sarebbe lanciato dalla struttura con l’intento di togliersi la vita.

Frosinone, 34enne trovato morto al parcheggio Multipiano: ipotesi suicidio

Un uomo di 34 anni si sarebbe tolto la vita questa mattina, lunedì 2 agosto, lanciandosi dal parcheggio Multipiano, sito in via Mazzini a Frosinone.

Stando a quanto riportano alcune fonti locali, tra cui la redazione del sito Ciociaria Oggi, a trovare il corpo senza vita dell’uomo ai piedi della struttura è stato alcuni passanti che hanno immeditatamente contattato i soccorsi.

Presso il Multipiano è arrivata un’ambulanza con a bordo il personale medico del 118, ma per l’uomo, di cui non è stata resa nota l’identità, non c’è stato nulla da fare. Lo staff sanitario ha potuto solo constarne il decesso.

Insieme ai soccorsi sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato del capoluogo di provincia laziale che hanno provveduto agli accertamenti per chiarire le dinamiche della tragedia. Da quanto emerso ad ora, riferisce Ciociaria Oggi, si sarebbe trattato di un suicidio. L’uomo si sarebbe lanciato dal parcheggio precipitando da un’altezza di circa 10 metri piombando al suolo.

Non sono ancora chiare le ragioni che possano aver portato il 34enne a compiere il gesto estremo, circostanza su cui sono in corso le indagini.

Purtroppo non si tratta della prima tragedia che si registra al Multipiano. A settembre dello scorso anno, una 22enne ha perso la vita cadendo dalle scale, mentre nel 2019 un ragazzo sarebbe precipitato mentre pare stesse facendo parkour.