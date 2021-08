“Beautiful”, anticipazioni puntata 4 agosto: Katie scopre tutto

Beautiful, anticipazioni 4 agosto: Wyatt e Flo rifettono su come comportarsi con Sally. Nel frattempo Katie…

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Wyatt rimproverare Sally e sostenere di non voler avere più nulla a che fare con lei. Lo Spencer è determinato a cancellare l’ex fidanzata dalla sua vita, ma non ha intenzione di denunciarla per quello che ha fatto. Nonostante Sally gli abbia mentito, infatti, Wyatt riconosce di non essersi comportato bene a sua volta quando stavano insieme. Nel frattempo Steffy è stata dimessa dall’ospedale. Dopo il brutto incidente di cui è stata vittima, la Forrester sta molto male, ma non vuole darlo a vedere. Per di più, non ha intenzione di prendere farmaci, cosa che preoccupa non poco il dottor Finnegan.

Beautiful, anticipazioni 4 agosto: Ridge è preoccupato

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Wyatt e Flo discuteranno di quanto avvenuto con Sally. I due decideranno di raccontare tutto a Katie, che rimarrà scioccata dalla notizia. La Logan si sentirà tradita dalla Spectra, alla quale ha offerto il suo incondizionato aiuto nel corso dei mesi. La Logan deciderà dunque di andare a parlare con la Spectra per chiarire alcuni punti.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Steffy sarà finalmente dimessa, ma sarà ancora indecisa sul prendere o meno gli antidolorifici prescritti dal dottor Finnegan. Il suo strano comportamento, susciterà la preoccupazione di Ridge. Il Forrester ha paura che la figlia stia ancora metabolizzando la perdita di Phoebe e stia sfogando tutto tramite il suo dolore.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, mercoledì 4 agosto, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non sono previste pause estive.