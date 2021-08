La conduttrice Caterina Balivo sorprende i suoi fan con il suo ultimo video dalle pose spettacolari. Il segreto del suo essere ammaliante è dietro l’angolo.

In quel di Capri, la conduttrice partenopea Caterina Balivo in queste ore ha ben considerato l’idea di concedersi pienamente alla sfera spirituale. La storica presenza ad “Uno Mattina” e “Vieni Da Me“, dopo aver documentato i fondali cristallini della spiaggia “Bagni Tiberio” dell’isola più vicina alle sue origini, si è cimentata stamani in una serie di pose definite dai suoi spettatori, come di gran lunga: “ammalianti“.

La nata sotto il fluido, sognatore ed imprevedibile segno dei Pesci, per l’appunto, è pronta a servirsi di armi vincenti per allontanare tutti i pensieri negativi dalla sua mente. La conduttrice classe 1980, perciò, già dedita allo sport in senso lato, non si smentirà neanche stavolta. Infatti, al termine di tale dimostrazione i suoi ammiratori, oltre ad una saliente standing ovation, coglieranno l’occasione per augurarle: “buona giornata Queen“.

Caterina Balivo, le pose della snodabile e salvifica spiritualità – il VIDEO

