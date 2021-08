“Un Posto al Sole” anticipazioni 4 agosto: Speranza va via da Napoli?

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani 4 agosto. Vittorio chiederà a Speranza di restare a Napoli? Samuel intanto è distrutto…

Siamo giunti al terzo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, la soap opera napoletana amata da tutti. Nell’ultima puntata abbiamo avuto una sorpresa inaspettata: è ritornata a Napoli Cristina Ferri, la figlia di Roberto, per passare un po’ di tempo con il suo papà. Ora che si è fatta più grande è pronta a fare amicizia anche con qualche suo coetaneo nel palazzo, e le prime conoscenze le fa con Jimmy e Bianca. Non va molto d’accordo con la figlia di Franco e le due bambine si ritrovano più volte a scontrarsi.

LEGGI ANCHE>>> Gigi D’Alessio diventa papà per la quinta volta: Anna Tatangelo reagisce così

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a U n. P o s t o A l S o l e R a i (@ u n p o s t o a l s o l e r a I 3 )

Intanto Samuel è devastato per quanto accaduto con Speranza: aveva risposto tantissime energie positive nella cena con la ragazza ma lei ha “rovinato” tutto e gli ha spezzato il cuore. Samuel non sa come fare a riprendersi da questa brutta batosta mentre Speranza, pervasa dai sensi di colpa e dalla consapevolezza di non piacere davvero a Vittorio come vorrebbe, per risolvere questo problema vorrebbe fare ritorno nel suo paesino e lasciare Napoli una volta e per sempre. Vittorio proverà a fermarla ed impedirle di andare via o la lascerà scappare? Non ci resta che attendere il prossimo episodio per scoprirlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Francesca Verdini a Capri è una sirenetta, che fisico mozzafiato – FOTO

Fabrizio e Marina intanto sono sempre più in crisi, e proprio per questo non ci voleva il ritorno di fiamma della ex di Fabrizio, che si ritroverà a lavorare molto vicino a lui. Riuscirà il nostro imprenditore a resistere al fascino della sua ex fidanzata? Lo scopriremo domani.