Fantacalcio, consigli per l’asta: i rigoristi delle squadre di Serie A

Con l’inizio del campionato 2021/2022 partiranno anche le leghe di Fantacalcio: la lista dei rigoristi e le alternative delle società di Serie A.

Uno degli aspetti che può risultare determinante durante la stagione di Fantacalcio è quello dei calci piazzati. In sede d’asta acquistare un giocatore che si incarica di questi ultimi, soprattutto i rigori, può essere determinante per portare bonus alla propria squadra. In molti casi, difatti, anche se non si parla di un top player partecipare all’asta per un rigorista comporta un esborso importante di fantamilioni.

Fantacalcio, consigli per l’asta: i rigoristi e le alternative delle 20 squadre di Serie A

Manca sempre meno all’inizio del campionato di Serie A. Mentre le squadre si preparano dal punto di vista atletico, le società mettono a punto le mosse sul calciomercato per puntellare le rose.

Cosi come le dirigenze anche i fantallenatori stanno studiando le proprie strategie per non farsi trovare impreparati alle aste che si svolgeranno a breve.

Obiettivo degli appassionati, oltre a quello di garantirsi il maggior numero di top player in squadra, è quello di accaparrarsi i giocatori che, durante la stagione, si incaricheranno dei calci piazzati per le rispettive squadre. Acquistare uno di questi giocatori può, difatti, garantire bonus decisivi. Nel mirino principalmente i rigoristi. Di seguito la lista dei giocatori a cui gli allenatori potrebbero assegnare il compito di presentarsi sul dischetto e le alternative, nel caso in cui il primo rigorista non sia in campo.

ATALANTA

Rigorista: Muriel.

Alternative: Malinovskyi e Zapata.

BOLOGNA

Rigorista: Orsolini.

Alternative: Svamberg, Sansone e Barrow.

CAGLIARI

Rigorista: Joao Pedro.

Alternative: Simeone e Pavoletti.

EMPOLI

Rigorista: Mancuso.

Alternative: La Mantia e Stulac.

FIORENTINA

Rigorista: Vlahovic.

Alternative: Pulgar e Amrabat.

GENOA

Rigorista: Criscito.

Alternative: Pandev e Destro.

INTER

Rigorista: Lukaku.

Alternative: Lautaro Martinez e Çalhanoglu.

JUVENTUS

Rigorista: Cristiano Ronaldo.

Alternative: Dybala e Morata.

LAZIO

Rigorista: Immobile.

Alternative: Luis Alberto.

MILAN

Rigorista: Kessié.

Alternative: Ibrahimovic e Rebic.

NAPOLI

Rigorista: Insigne.

Alternative: Mertens e Politano.

ROMA

Rigorista: Veretout.

Alternative: Mkhitaryan, Lo. Pellegrini e Dzeko.

SALERNITANA

Rigorista: Djuric.

Alternative: Schiavone.

SAMPDORIA

Rigorista: Quagliarella.

Alternative: Candreva e Damsgaard.

SASSUOLO

Rigorista: Berardi.

Alternative: Caputo e Locatelli.

SPEZIA

Rigorista: Nzola.

Alternative: Gyasi.

TORINO

Rigorista: Belotti.

Alternative: Sanabria, Ansaldi e Zaza.

UDINESE

Rigorista: Pereyra.

Alternative: Okaka.

VENEZIA

Rigorista: Aramu.

Alternative: La Mantia e Stulac.

VERONA

Rigorista: Veloso.

Alternative: Zaccagni.

A meno di stravolgimenti durante la finestra di calciomercato in corso, che si chiuderà il prossimo 31 agosto, questi dovrebbero essere i rigoristi delle 20 squadre di Serie A che possono aiutare i fantallenatori durante la prossima stagione.