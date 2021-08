Giorgia Rossi in una versione bollente inedita: “Siate comprensivi” – VIDEO

Giorgia Rossi in una versione bollente inedita: in bikini e con le curve esplosive al posto giusto chiede al web: “Siate comprensivi”.

Giorgia Rossi è la perfetta dimostrazione che si può essere bellissime ed interessanti. Una professionista che si è fatta strada portando avanti quella che era da sempre la sua passione: il calcio. La giornalista sportiva infatti ha più volte dichiarato nel corso delle interviste di aver realizzato un sogno facendo della sua passione una professione.

Di recente ha comunicato ufficialmente di essere entrata nel team di DAZN insieme a Diletta Leotta. Le due nelle foto ufficiali appaiono più sorridenti che mai, cacciando via ogni fantomatico pettegolezzo sulla loro rivalità, a cui la Rossi al tempo rispose: “…non si possono fare paragoni: io sono una giornalista, lei ha una carriera diversa”.

Giorgia Rossi avverte i fans: “Siate comprensivi”

Giorgia Rossi in questi giorni di trova a Lampedusa. La splendida isola che le sta regalando momenti di relax – immortalati con foto in costume graditissime dai followers – e momenti che la stessa definisce magici. Come questo video, che la vede in una versione bollente e inedita: bollente perché indossa un bikini marrone e anche se la si nota solo di tre quarti si vedono benissimo le curve che prendono il sopravvento. Pareo nero, infradito e per concludere occhiali da sole marroni abbinati al cappello.

Non un cappello qualsiasi, ma appartenente a Domenico Modugno. “Ho indossato il cappello di Mr. Volare, gentilmente concesso dal suo custode” scrive Giorgia Rossi mentre si trova davanti al pianoforte appartenuto all’artista. Giorgia strimpella con lo strumento dandosi all’improvvisazione anche perché la stessa non aveva mai suonato prima: “era la prima volta che provavo a suonare un piano, siate comprensivi”.

Il web reagisce bene a questo video, in tanti infatti ad elogiarne la sensualità che esce in tutta la sua prepotenza. Ma qualcuno avrebbe da ridire sulla postazione tanto prestigiosa che ha occupato, accusandola di aver potuto accedervi solo per merito della sua bellezza.