Katia Follesa fa qualcosa di bizzarro e la figlia rimane scioccata – VIDEO

La figlia di Katia Follesa la riprende mentre fa qualcosa di molto strano, ma l’attrice non se ne rende conto

Katia Follesa continua a far divertire i suoi followers con la sua simpatia. Ma questa volta sorprende e lascia sbigottita la figlia per il gesto che fa. La figlia la riprende mentre saluta qualcuno sopra la barca. La figlia le chiede costa sta facendo e lei risponde:”Saluto il sole”. Nella didascalia poi scrive:”Perché non si fa così?”. I fan commentano ridendo:”Mi fai morire sei la migliore”,”Sei troppo forte Katia, unica davvero”.

La figlia della Follesa al centro delle polemiche a soli 11 anni

La figlia di Katia Follesa, di appena 11 anni Gaia, è finita al centro di critiche per un video pubblicato in cui mostra semplicemente la sua spontaneità. Tuttavia alcune persone hanno commentato in maniera sgradevole e mamma Katia ha subito preso in mano la situazione rispondendo per le rime. Ha pubblicato una foto della figlia in Sardegna è ha scritto:”Lei è Agata, una ragazzina di 11 anni che ama la vita e che si mostra con tutte le sue debolezze e con tutta la sua spontaneità. I moralisti e i polemici che si annoiano pesantemente e che vogliono insegnare la vita senza conoscere il presente indicativo del verbo tacere sono pregati di accomodarsi in cassa 8! Grazie! P.S. il video rimosso lo troverete in versione integrale al cinema”.

A quanto pare la Follesa ha condiviso un video della figlia in vacanza e qualcuno ha commentato in maniera forte portando alla luce una malizia fuori luogo nei confronti di una ragazzina di 11 anni. Pertanto la madre si è giustamente preoccupata e ha rimosso il video in questione per tutelare la figlia. Tuttavia non ha voluto mantenere il silenzio e ha semplicemente detto a queste persone di tacere e non permettersi di commentare la vita altrui in certi modi offensivi.

In molti hanno supportato l’attrice scrivendo messaggi di sostegno: “Forse ho capito di che video parli. Ho pensato subito che qualcuno avrebbe commentato a cazz..il problema sta negli occhi e nella testa di chi guarda e di come guarda. L’innocenza di una bambina perché Agata è una bambina la trasformano in qualcosa di sporco”.