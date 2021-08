Caterina Balivo come mamma l’ha fatta. La visuale è a dir poco bollente, per i fan è impossibile trattenersi

Il pubblico italiano è profondamente affezionato a Caterina Balivo, la favolosa conduttrice di Aversa che ha fatto innamorare milioni di fan. L’abbiamo ammirata al timone di “Detto fatto“, prima, e di “Vieni da me“, poi: la sua pacatezza e l’innata eleganza hanno contribuito a renderla una delle presentatrici più richieste dai vertici della Rai. L’ex modella, che quest’anno si è presa un lungo periodo di pausa dagli impegni televisivi, si è goduta le vacanze assieme al marito e ai figli, non mancando di tenere gli utenti aggiornati con i suoi scatti da urlo. Nelle recenti Instagram stories, la Balivo si è mostrata proprio come mamma l’ha fatta: la visuale è stratosferica.

Caterina Balivo come mamma l’ha fatta, la visuale è esagerata. Non puoi resisterle – FOTO

Nonostante sia una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano, Caterina Balivo ha dimostrato di non essere particolarmente interessata al successo. Nella sua vita, al primo posto ci sono i figli ed il marito Guido Maria Brera, per i quali la presentatrice di Aversa farebbe davvero di tutti. Quest’oggi, Caterina ha atteso pazientemente che suo figlio terminasse le lezioni di tennis, non mancando di ricordare ai followers l’importanza dello sport. Nelle Instagram stories, la Balivo si è mostrata per la prima volta al naturale, proprio come mamma l’ha fatta.

“Sto aspettando che mio figlio Guido Alberto finisca i corsi di tennis, perché è importantissimo fare sport d’estate“, ha sottolineato Caterina, che non sarebbe potuta apparire più bella di così. Con i capelli spettinati e senza l’aiuto di qualsiasi trucco, la conduttrice è una visuale mozzafiato. “Voi siete pronti per l’estate?“, ha chiesto la Balivo ai followers, fornendo poi la sua personale risposta.

“Io sì, poi se esce il sole ancora meglio“, ha concluso Caterina, mentre osservava il cielo grigio che la sovrastava. Con pazienza e amore, la conduttrice ha atteso che suo figlio tornasse da lei, che indubbiamente lo avrà aspettato a braccia aperte.