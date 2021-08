La vittima è una donna sulla quarantina, brutalmente aggredita e derubata nel quartiere Mirail, a sud-ovest di Tolosa.

Ancora violenza di genere in Francia. L’ultimo drammatico episodio risale nella notte tra domenica 25 e domenica 26 luglio: siamo dell'”infame quartiere” di Mirail, a sud-ovest di Tolosa, nel dipartimento dell’Alta Garonna. A riferirlo è il quotidiano regionale Actu Toulouse, nella cui fonte si legge che la vittima, una donna sulla quarantina, è stata aggredita nel cuore del malavitoso quartiere dell’Occitania, noto a tutti per essere la roccaforte del mercato della droga. A seguire maggiori dettagli.

Minacciata, picchiata e violentata per un debito di droga

La notizia trova conferma negli altri notiziari francesi; in merito, La Dépêche du Midi precisa il movente dell’attacco: “nella notte tra domenica 25 luglio e lunedì 26 luglio, in un quartiere di Mirail, a Tolosa, una donna è stata violentemente aggredita da diversi individui per un debito legato agli stupefacenti.” Secondo quanto riporta la fonte ufficiale, i giovani aggressori l’avrebbero costretta a prelevare denaro, si stimano diverse centinaia di euro, prima di abusare di lei. Un individuo è stato denunciato per estorsione aggravata.

Stando a quanto riferiscono i media dell’Esagono, la donna si era recata in un locale per comprare la solita dose di stupefacenti. Secondo i primi elementi, un membro della giovane banda avrebbe riconosciuto il volto della 40enne, noto ai narcotrafficanti per un vecchio debito di droga. Minacciata e picchiata, la donna è stata prelevata in macchina e costretta a prelevare del denaro a uno sportello bancomat. In seguito, l’abuso. La vittima è andata a sporgere denuncia il giorno successivo. Al momento si conta un solo arresto, accusato di estorsione aggravata. Ancora ignoti i responsabili del reato: le autorità locali hanno annunciato l’avvio alle indagini continuano per accelerare i ritmi delle operazioni di ricerca.

La violenza di genere in Francia, così come nel resto del mondo, ha registrato un rapido incremento. Lo riferiscono i dati statistici ufficiali del ministero dell’Interno. La fonte del 17 agosto 2020 stima in Francia 146 vittime per mano di mariti o ex fidanzati nel 2019; 25 in più rispetto al 2018.

Fonte Actu Toulouse