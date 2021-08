Elodie sulla cresta dell’onda del successo, continua a incantare i fan su Instagram con la sua seducente bellezza. L’ultimo look ha conquistato il web: la sensualità racchiusa in quel dettaglio

Escalation di successi per Elodie, che si sta affermando come una vera e propria stella dello spettacolo a tutto tondo. Tanti i successi musicali che hanno scalato le classifiche radiofoniche, per essere votati come hit indiscusse, che brano dopo brano acquisiscono maggiore maturità e incisività.

Volto del pop contemporaneo italiano, massima espressione delle sonorità più attuali, ha dato ampia dimostrazione sul palco di Sanremo in veste di co-conduttrice delle abilissime doti di performer, in uno show preparato a regola d’arte, capacità che sta sempre più affinando in lezioni di danza che non manca di condividere sul web.

Ma non finisce qui, perchè mentre la cantante continua a lavorare al nuovo e attesissimo album, si vocifera possa diventare la nuova conduttrice di uno dei programmi cult della rete Mediaset: “Le Iene“. La conferma ufficiale deve ancora verificarsi, a differenza di quella sul futuro da attrice, giunta puntuale ed entusiasmante. La sua espressività viene premiata nel ruolo di protagonista, per la pellicola “Ti magio il cuore“.

Icona di stile, l’artista è una fonte di ispirazione per quanto riguarda le tendenze, che guida con assoluta personalità, ma soprattutto estrema sensualità. L’ultimo scatto postato su Instagram dimostra proprio tale caratteristica, in un outfit che conquista e seduce gli utenti.

Elodie, perfetta in ogni dettaglio

I look di Elodie indossati in occasione della serata da co-conduttrice al Festival di Sanremo sono già indimenticabili per i telespettatori, come accade ad ogni sua apparizione. Bellezza senza eguali, fascino irraggiungibile, ha conquistato il pubblico con il suo sguardo magnetico e la fisicità sinuosa ed elegante, evidenziata in ogni indumento. Semplice, elegante, casual, sexy: ogni mood riesce ad esaltare l’artista in modo stupefacente, divenendo una promotrice di tendenze inimitabile.

Le innegabili doti della cantante vengono accompagnate da un’immagine accattivante e seducente, che immancabilmente ispira le tendenze della stagione in corso. Anche per questi motivi il successo social dell’artista risulta sempre più esplosivo, con il numero di 2,5 milioni di followers in crescita, che seguono con attenzione ogni suo post.

Anche nell’ultima foto pubblicata tra le stories fornisce uno spunto interessante, con l’immagine che cattura parte del suo outfit strepitoso, sufficiente per conquistare i fan. Jeans mom strappati, nella tonalità dell’azzurro chiaro che spicca sulla carnagione scura della cantante, ai quali ha abbinato i sandali beige per un effetto nude, dove non passa inosservato il dettaglio dello smalto in pendant con il tessuto dei pantaloni.

Nulla è lasciato al caso, ed Elodie cura la sua immagine anche nei più piccoli particolari, infiammando il web che ne ammira la perfezione totale.