Continuano a sorprendere i loro fan e questa volta i Maneskin lo hanno fatto insieme a una leggenda vivente: il video che ha scatenato l’entusiasmo

Continua l’ascesa dei Maneskin che restano saldi in vetta alle classifiche internazionali. Con il loro singolo “I wanna be your slave” e la cover realizzata nel 2017, “Beggin“, sono attualmente tra gli artisti più ascoltati al mondo. I vincitori dell’Eurovision Song Contest sono tornati in studio a lavorare al nuovo album che con molte probabilità potremo ascoltare nel 2022, anno in cui la band tornerà in concerto. Quasi tutte sold out le date già annunciate ma i Maneskin sembrano aver in serbo per i loro fan continue sorprese. Dopo l’annuncio della data al Circo Massimo di Roma ora ne arriva un’altra che vede coinvolta una leggenda della musica.

I Maneskin e Iggy Pop: il video che preannuncia la collaborazione in arrivo?

A pochi giorni dall’ufficializzazione del nuovo manager dei Maneskin -Fabrizio Ferraguzzo, di Exit Music Management- arriva per i fan della band un’altra grande sorpresa. Questa volta a comunicarlo sono proprio loro attraverso un breve video pubblicato sul profilo Instagram.

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan non sono soli, con loro in videochiamata c’è un icona della musica: Iggy Pop. Il video riprende la fine della conversazione, con il saluto del cantante degli Stooges, che ha dato contribuito alla nascita del punk. “Ok, ciao eh“, chiude così Iggy Pop tra le risate dei giovani artisti con il quale si scambia il tipico gesto rock.

“Continuate a tener d’occhio qui. Presto“, scrive la band che preannuncia l’arrivo di una sorpresa che coinvolgerà proprio l’artista di fama mondiale. In molti sperano possa essere una collaborazione con Iggy che rappresenterebbe per i Maneskin un sogno che si realizza.

Non resta che attendere l’annuncio che, in un modo o nell’altro, confermerà quanto la band italiana stia riuscendo a spianarsi la strada riuscendo a conquistarsi anche l’ammirazione dei pezzi grossi della musica.