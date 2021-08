La coppia conosciutasi nella scuola di ”Amici” potrebbe aver rispolverato la sua vecchia fiamma. Alcuni dettagli su Instagram fanno ben sperare i fan.

Emma Marrone e Stefano De Martino si sono conosciuti all’interno della scuola di ”Amici” quando ancora non conoscevano successo e popolarità. I due erano giovanissimi, lei aveva 25 anni e lui 20 e avevano un sogno: quello di diventare una cantante e un ballerino famosi.

Tra i banchi di scuola si sono innamorati e hanno affrontato tutto il percorso sostenendosi e supportandosi l’uno al fianco dell’altro fino alla vittoria della salentina.

Al successo ci sono arrivati entrambi e dopo il programma hanno continuato la loro relazione affrontando alti e bassi, tra cui alcuni tradimenti del partenopeo.

Fino a quando il ballerino napoletano ha conosciuto, sempre all’interno della scuola di ”Amici”, la bellissima showgirl Belen Rodriguez.

Lui, in quegli anni, era uno dei professionisti della scuola e lei ospite di Maria De Filippi per una sera. Tra un ballo e l’altro non sono riusciti a frenare la passione e De Martino si è lasciato andare a un tradimento che ha messo fine per sempre alla sua relazione con Emma Marrone.

L’amore di Stefano e Belen non è stato un fuoco di paglia, infatti i due si sono sposati e hanno avuto un figlio, Santiago, fino a lasciarsi ufficialmente lo scorso anno.

Emma, intanto, ha provato a rialzarsi e a tornare a credere nell’amore ma in realtà con nessuno è riuscita a creare la famiglia che ha sempre sognato.

Tuttavia i fan hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma, soprattutto da quando la storia tra Belen e Stefano si è definitivamente conclusa, tanto che l’argentina oggi è felicemente fidanzata con Antonino Spinalbese e da pochi giorni ha dato alla luce la piccola Luna Marie.

Gli indizi: Emma e Stefano sono tornati insieme?

Ma quali sono i dettagli che hanno fatto sognare i fan in queste settimane?

Pochi giorni dopo la nascita di Luna Marie sembrerebbe che Stefano avesse la testa da tutt’altra parte.

Infatti, la sua ex Emma il 15 luglio ha pubblicato una foto di un suo primo piano e subito è arrivato il like di De Martino che da tempo non seguiva più la cantante.

Inoltre, proprio ieri sera, Stefano ha pubblicato sui social la Story di una stanza d’albergo per poi confondere i fan con altre due IG Stories, prima di Mykonos e poi di Ibiza.

La mattina seguente Emma ha condiviso sul popolare social network uno scatto, anche lei, di una camera d’hotel.

E propio la sera prima aveva scritto una frase romantica:

“Che poi fondamentalmente a me piacciono queste semplici cose. Bere un bicchiere di vino in mezzo al nulla. La luna illumina la terra. I grilli cantano e si sente l’odore della vigna. Ogni tanto un pipistrello vola sopra la mia testa. Non ci sono le zanzare o forse non le sento io. Perché addosso sulla pelle ho solo il profumo dell’aria fresca. Breve storia. Camera d’albergo N.8”.

Che la cantante salentina stesse condividendo questo momento proprio insieme al suo ex Stefano? Al momento non possiamo sbilanciarci. Certo è che gli indizi fanno ben sperare.