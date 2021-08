La Serie A 2021/2022 inizierà tra meno di tre settimane e con essa anche la nuova stagione di Fantacalcio: la lista dei cinque portieri da prendere all’asta.

L’acquisto di un portiere durante le aste di Fantacalcio rappresenta quasi sempre un bivio per i partecipanti. C’è chi punta ad accaparrarsi i migliori estremi difensori per assicurarsi bonus o quantomeno il minor numero di malus e chi punta a risparmiare per l’acquisto dei top player in attacco e a centrocampo. Nessuna delle strategie è sulla carta migliore dell’altra: bisogna attendere lo svolgimento della stagione per tirare le somme.

Fantacalcio, consigli per l’asta: cinque portieri da acquistare per la propria rosa

L’attesa per l’inizio della nuova Serie A sta quasi per terminare. Sabato 21 agosto, le prime gare inaugureranno la nuova stagione calcistica e contemporaneamente le leghe di Fantacalcio.

Prima dell’avvio delle leghe, però, gli appassionati dovranno prendere parte alle aste per comporre le proprie rose e competere durante la stagione. Tra i calciatori vi sono anche i portieri che possono dare il proprio contributo in termini di bonus (rigori parati, imbattibilità), ma spesso sono soggetti a malus per via delle reti subite. Vi proponiamo la lista dei cinque estremi difensori che potrebbero fare la differenza durante il campionato.

WOJCIECH SZCZESNY (Juventus): il portiere della squadra bianconera è uno dei giocatori più ambiti nel ruolo. Lo scorso anno ha incassato 32 reti in 30 presenze , ma quest’anno l’arrivo di Massimiliano Allegri a Torino potrebbe ricompattare la difesa della Juve facendola tornare uno dei reparti difensivi meno perforati del campionato, come accaduto in passato.

(Juventus): il portiere della squadra bianconera è uno dei giocatori più ambiti nel ruolo. Lo scorso anno ha incassato in , ma quest’anno l’arrivo di a Torino potrebbe ricompattare la difesa della Juve facendola tornare uno dei reparti difensivi meno perforati del campionato, come accaduto in passato. RUI PATRICIO (Roma): il nuovo acquisto giallorosso punta a diventare uno dei punti saldi della squadra di Mourinho . Il portoghese ha preso il posto di Paù Lopez , trasferitosi al Marsiglia, che lo scorso anno non ha garantito un rendimento eccezionale al Fantacalcio. Considerato il gioco dello Special One, scegliere Rui Patricio potrebbe essere una scelta azzeccata

(Roma): il nuovo acquisto giallorosso punta a diventare uno dei punti saldi della squadra di . Il portoghese ha preso il posto di , trasferitosi al Marsiglia, che lo scorso anno non ha garantito un rendimento eccezionale al Fantacalcio. Considerato il gioco dello Special One, scegliere Rui Patricio potrebbe essere una scelta azzeccata SAMIR HANDANOVIC (Inter): il capitano nerazzurro si candida per essere tra i migliori portieri della prossima stagione, così come accaduto lo scorso anno. Al termine dello scorso campionato, quella dell’Inter è stata la difesa meno battuta con 35 reti incassate , 33 delle quali dallo sloveno.

(Inter): il capitano nerazzurro si candida per essere tra i migliori portieri della prossima stagione, così come accaduto lo scorso anno. Al termine dello scorso campionato, quella dell’Inter è stata la difesa meno battuta con , delle quali dallo sloveno. JUAN MUSSO (Atalanta): con la partenza di Gollini , approdato al Tottenham, l’Atalanta si è affidata all’ex ormai portiere dell’ Udinese per difendere la propria porta. L’argentino ha dimostrato di essere un estremo difensore di talento che può fare la differenza. Con una difesa come quella della Dea, Musso può sicuramente migliorare lo score dell’anno scorso chiuso con 51 reti subite in 35 presenze .

(Atalanta): con la partenza di , approdato al Tottenham, l’Atalanta si è affidata all’ex ormai portiere dell’ per difendere la propria porta. L’argentino ha dimostrato di essere un estremo difensore di talento che può fare la differenza. Con una difesa come quella della Dea, Musso può sicuramente migliorare lo score dell’anno scorso chiuso con subite in . MIKE MAIGNAN (Milan): altro nuovo volto per la Serie A, Maignan avrà il difficile compito di raccogliere l’eredità di Gianluigi Donnarumma, passato al Psg da pochi giorni. Il giocatore classe 1995 acquistato dal Lille, potrebbe essere tra le rivelazioni della nuova Serie A grazie al suo talento.

Quelli sopracitati, anche in termini di quotazioni, potrebbero essere i portieri più ambiti all’asta, ma non è detto che durante il campionato possano esserci delle clamorose soprese con estremi difensori meno blasonati pronti a conquistare la scena.