“Siete davvero meravigliosi”, Emma Marrone e lo SCATTO dolcissimo, la felicità è troppa

“Siete davvero meravigliosi”, Emma Marrone e lo scatto che commuove i followers. La cantante non era mai apparsa così felice

Emma Marrone è indubbiamente uno dei volti che i telespettatori di “Amici” ricordano con maggior affetto. Salita alla ribalta durante l’edizione 2009-2010 del talent show, la cantante di Aradeo si era guadagnata il primo gradino del podio, con indosso la maglia della squadra bianca. Ad oggi, a distanza di dieci anni, la Marrone è una delle artiste maggiormente apprezzate all’interno del panorama musicale italiano. Prima di cominciare una nuova avventura ad “X Factor“, che la vedrà ricoprire per il secondo anno consecutivo le vesti di giudice, Emma si è goduta le vacanze assieme alle persone a lei più care: la compilation di scatti ha commosso tutti.

Emma Marrone e lo SCATTO dolcissimo, la felicità è troppa

Emma Marrone è una delle cantanti maggiormente apprezzate dal pubblico italiano. L’artista di Aradeo, che ha trionfato ad “Amici” nel lontano 2010, a breve tornerà in tv per prendere parte alla nuova edizione di “X Factor”. La cantante, assieme ad Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, comporrà il formidabile quartetto di giudici, che con i loro siparietti e i divertentissimi sketch non mancheranno di strappare un sorriso ai telespettatori.

Attualmente, la Marrone si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza assieme alla sua famiglia. In compagnia di papà Rosario e mamma Maria, Emma sembra stia trascorrendo dei momenti indimenticabili. Tramite l’ultima compilation, l’artista ha voluto condividere con i fan alcuni istanti di questo soggiorno magico. La seconda foto, in particolare, ha davvero commosso gli utenti: stretta ai suoi genitori, la cantante è il ritratto della felicità, cosa che i followers non hanno mancato di farle notare.

“Siete davvero meravigliosi“, “Quanto sei bella“, “Goditi questi attimi“: così si sono espressi gli utenti sotto alla compilation. In men che non si dica, per la Marrone, sono già arrivati oltre 25mila “cuoricini”.