Il grande pubblico lo conosce per essere stato uno dei più celebri giudici di “MasterChef Italia”. Joe Bastianich, imprenditore statunitense, si è distinto nel mondo della cucina aprendo una serie di ristoranti che, dato il successo inarrestabile, sono stati esportati in tutto il mondo. Parallelamente, Bastianich ha portato avanti la carriera televisiva, partecipando al celebre talent show culinario in qualità di giudice, ruolo che ha abbandonato circa due anni fa. In pochi, tuttavia, sono a conoscenza del passato di Joe Bastianich e della sua famiglia, caratterizzato da sofferenze atroci: la confessione sul padre Felice ha sconvolto il pubblico.

Joe Bastianich, il ricordo drammatico del suo passato: c’entra il papà

L’imprenditore è figlio di Felice Bastianich e Lidia Matticchio, esuli istriani che, nel 1964, comprarono il primo ristorante della famiglia nel quartiere di Forest Hills, a New York. In un’intervista a “Oggi è un altro giorno”, l’ex giudice di “MasterChef Italia” aveva confessato senza mezzi termini le difficoltà di crescere in una famiglia di emigranti. “Mio padre è un uomo molto semplice. E’ andato via dalla guerra ed è venuto in America, ha visto la fame“, aveva puntualizzato Bastianich, che attraverso le sue parole ha dimostrato l’amore incondizionato che nutre verso i genitori.

“Era spilorcio perché ha vissuto una storia drammatica” – aveva proseguito l’ex giudice di “MasterChef” – “Veniva dalla guerra, per lui il successo era la musica, il cibo a casa“. Il suo straziante racconto aveva inevitabilmente commosso i tanti followers che lo seguono. Joe, seguendo l’esempio di suo padre, è riuscito a realizzarne i sogni, fino a divenire uno degli imprenditori più conosciuti al mondo nell’ambito della ristorazione.

“Anche le cose semplici possono avere valore in un mondo così complesso“, spiegò infine il cantante, alludendo agli insegnamenti ricevuti dalla sua famiglia. Bastianich, con pazienza e perseveranza, ha ottenuto il benessere a cui suo padre Felice tanto aspirava.