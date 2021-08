Il presentatore romano si è aperto raccontando alcuni retroscena inediti e ha rivelato qual è il motivo per il quale non è mai diventato padre.

Flavio Insinna è uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano. Conduttore, attore, showman, ha incentrato la sua vita sul lavoro che è la sua più grande passione.

Il padre avrebbe voluto che si laureasse in legge io in medicina e diventasse un avvocato o un medico come lui, ma la sua vocazione aveva poco a che fare con le aule di tribunale e con gli ospedali così ha inseguito il suo più grande sogno iniziando a studiare presso la scuola di recitazione di Gigi Proietti.

Da lì la gavetta e poi il successo sia a teatro che in tv, diventando un attore e poi un conduttore di altissimo livello.

Per anni ha scelto di rimanere single e dedicarsi solamente al suo lavoro fino all’incontro con Adriana: la donna della sua vita.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> L’agosto di Diletta Leotta, in vasca il costume è inesistente: “temperature bollenti” – FOTO

“Se avessi fatto il medico avrei avuto dei figli”

Ai microfoni di ‘Fanpage’ il conduttore romano ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore alla sua compagna:

“Adriana è una donna che ti dà una forza che non riesco a definire. Quando parte e va a trovare i suoi al Nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe”.

Ed ha aggiunto: “E quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce… Grazie a lei, ora sono pacificato con me stesso.”

Alla domanda ”Qual è la cosa che più vorrebbe?”, Flavio non ha dubbi:

“Non sono al livello di Adriana, non lo sarò mai, ma vorrei che un pochino del mio sorriso arrivasse a lei, non vorrei essere la parte che prende e basta.”

E riguardo i figli? Perché il conduttore romano non ne ha mai avuti. Finalmente ha svelato il motivo:

“Me l’ha come imposto un istinto quasi animale: avendo avuto una famiglia fantastica, non volevo costruirne una ‘monca’. Con un papà assente, che parte e riparte, e non c’è quando i figli studiano, giocano, crescono.”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> “Presto in quattro”, l’annuncio sconvolgente della coppia: per i fan è uno shock – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da adriana (@adriana_riccio)

E ha concluso: “Tornando indietro, una chance in più me la sarei data per provare a vincere paura degli aghi e fare il medico come mio padre. E se avessi fatto il medico, avrei avuto dei figli.“