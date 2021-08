L’ex velina mora si è trasferita a Formentera con la sua famiglia come ogni estate. La sua bellezza è inarrivabile e i fan si scatenano.

La bella showgirl romana si è concessa la sua solita estate spagnola in compagnia del suo compagno storico Alessandro Matri, delle sue bambine Sofia e Beatrice e dei suoi amici di sempre. La coppia è abitudinaria di Formentera, infatti ogni anno trascorre le sue vacanze nella villa che ha nell’isola spagnola.

Tra divertimento, tintarella, relax e grandi scorpacciate la famiglia Matri si gode appieno l’estate e la bella Federica non risparmia ai fan degli scatti di un fascino estremo.

La sua bellezza non è un mistero ma in questa stagione dà il meglio di sè con un’abbronzatura da far invidia a chiunque.

La bella romana in quest’ultimo post non si è affatto contenuta e ha messo in risalto il suo lato A esplosivo.

Federica Nargi: sul divano con il decollete in bella vista

La sensualissima Federica Nargi in questo post si è concessa due scatti che hanno estasiato il pubblico del popolare social network. Con un calice di vino in mano, distesa sul divano, indossa un vestito nero che quasi si mimetizza con la sua abbronzatura perfetta.

A risaltare all’occhio dei suoi fan è il lato A che sembra incontenibile sotto al suo abito e all’occhio più attento non è sfuggito un particolare. Niente reggiseno, infatti, per la signora Matri che vuole essere ‘libera’ nella sua estate rovente.

I commenti non si fanno attendere e il web va in visibilio riempendola di like e apprezzamenti per il regalo arrivato questa sera.