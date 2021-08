“Troppo Bona”, Justine Mattera: la camicetta si apre troppo e sotto il nulla… E spunta il like della Vip – FOTO

Justine Mattera ha condiviso una doppietta di foto incredibili in cui indossa una camicetta ma è come se non l’avesse…

La showgirl Justine Mattera stupisce ogni giorno i suoi follower con scatti davvero bollenti. Questa volta la conduttrice televisiva ha pubblicato due scatti clamorosi: è vestita solo con una camicia blu e azzurra a righe, che è completamente sbottonata sul seno regalando una visione celestiale ai suoi tantissimi fan su Instagram.

La mise della bella 50enne è davvero quasi inesistente e i suoi ammiratori lo sanno tanto che hanno invaso le sue immagini di commenti di complimenti come fa uno degli utenti di Instagram: “Sei troppo bona“, scrive e non ha tutti i torti visto che nonostante l’età la Mattera appare molto in forma e affascinante.

Justine Mattera, le due foto con la camicetta sbottonata

