L’hostess più bella d’Italia è tornata a Milano dopo le vacanze estive ma non smette di postare foto bollenti per la gioia dei suoi follower.

Non ha rivali in termini di bellezza Laura D’amore. Occhi azzurri, capelli biondi ed un fisico da paura impossibile da non amare.

Lei è nata a Grottaglie, in provincia di Taranto, il 14 febbraio 1982, ma vive a Catania da diversi anni. È laureata in Comunicazione Internazionale ed ha un Master in Pubblicità ed eventi ed è oggi “l’assistente di volo più seguita al mondo sui social” con 809mila followers sul suo account Instagram.

Laura infatti lavora come hostess per la compagnia Alitalia e sicuramente sa come non passare inosservata agli occhi dei suoi follower.

Laura D’amore non ha freni, seno in primo piano che stende

“Sempre il top 😍” ha scritto un fan a margine delle due foto postate da Laura nella sua pagina social poche ore fa. Dopo la Spagna dove è rimasta una settimana in vacanza, l’hostess è volata nuovamente a casa a Catania dove si è mostrata nuovamente al mare della sua amata Isola, mentre ora si trova a Milano (almeno si trovava fino a poche ore fa).

Nel doppio scatto indossa un mini abito del brand Shein con la gonna a ruota e aperto sulla schiena con un top di pizzo bianco e spalline sottili. Laura ipnotizza i fan per il décolleté florido che straborda dal top micro in cui è evidente l’assenza del reggiseno.

Elemento che ha fatto sognare ancora di più la sua community soprattutto maschile. La sua femminilità è innata, meravigliosa visione celestiale che scombussola le menti ed i sogni di chi la osserva.

Abbiamo detto che si trovava a Milano fino a poche ore fa perché alle 6.33 Laura ha postato uno scatto direttamente dall’aereo senza specificare la sua direzione di volo. Dove sarà diretta oggi?