Paolo Bonolis, il commento inaspettato della moglie Sonia Bruganelli: “Sono fiera di te”. Cosa è successo?

Una coppia indissolubile e che, nel corso degli anni, ha manifestato svariate volte l’amore che li unisce. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono innamorati nel 1997, decidendo di convolare a nozze cinque anni più tardi, nel 2002. All’epoca, il conduttore aveva chiuso da circa dieci anni il primo matrimonio, che lo aveva unito alla psicologa Diane Zoeller, madre dei suoi figli Stefano e Martina. Dall’unione con la Bruganelli, invece, sono nati Silvia, Davide e Adele. Nonostante l’affiatamento tra il conduttore e la moglie non venga mai meno, sono rare le volte in cui la coppia si lascia andare a delle vere e proprie manifestazioni d’affetto. Tempo fa, una dichiarazione della Bruganelli aveva davvero fatto sciogliere il pubblico. Di cosa si trattava?

NON PERDERTI ANCHE —> Valentino Rossi, confermata la straziante decisione: “Prima o poi doveva succedere”

Paolo Bonolis, il commento inaspettato della moglie Sonia: “Fiera di te”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

NON PERDERTI ANCHE —> “E’ il tuo uomo?”, Elisabetta Gregoraci e la FOTO che spiazza tutti: bikini sconvolgente, e non è sola..

Scorrendo il profilo Instagram di Sonia Bruganelli, è rarissimo trovare degli scatti che la raffigurano assieme a Paolo Bonolis. I due, sposati da quasi 20 anni, sono molto restii alle manifestazioni d’affetto via social. Tuttavia, i siparietti ironici e divertenti che vedono Paolo protagonista non sembrano mai venir meno. Sonia, che si diverte a riprendere gli sketch del marito, non manca di deriderlo e di ironizzare sulla sua scarsa abilità con i social network.

Qualche mese fa, tuttavia, la moglie del conduttore aveva pubblicato uno scatto davvero dolcissimo, tramite cui si era congratulata con il marito. I followers, per nulla abituati a simili dimostrazioni d’amore, si erano davvero sciolti. La foto raffigurava Paolo Bonolis assieme a Maria De Filippi, durante uno degli appuntamenti di “C’è posta per te”. “Fai sempre la differenza e io sono fiera di te“, si era congratulata Sonia, dimostrando in maniera senza dubbio insolita il suo immenso amore per il marito.

Nei commenti, i fan non potevano far altro che condividere le sue parole. “Il più simpatico della tv“, “Sono d’accordo, è il migliore“, si erano complimentati i followers, spiazzati dall’affabilità e dal grande cuore del conduttore.