Tommaso Zorzi, il VIDEO che ha scatenato la polemica: fans inorriditi

Tommaso Zorzi, il celebre personaggio televisivo, al centro di una polemica che pare non voglia placarsi.

Tra i nomi che circolano maggiormente il rete c’è quello di Tommaso Zorzi. In televisione, come sui social, l’opinionista si sta godendo dei momenti di massima popolarità, complice in primis la partecipazione (e vittoria) dell’ultima edizione del “Grande Fratello VIP”.

Un successo da cui derivano ovviamente degli oneri e Zorzi questo lo sa bene, ogni azione – anche quella dettata da leggerezza e frivolezza – può impattare violentemente sul web originando delle polemiche che inficiano lo stesso giovane. Proprio oggi sul web una critica che non pare voglia dare tranquillità al giovane ventiseienne.

Tommaso Zorzi, il VIDEO della polemica

Mamma mia divertentissimo oh mi sto sbellicando proprio pic.twitter.com/b4B6y79ovT — Tati (@destructibless) August 5, 2021

Il video in questione è di Cristina Bugatty l’amica di Tommaso Zorzi che su Instagram tra le storie crea un siparietto che non è stato per nulla gradito. La stessa canta e sorride in un video che dura oltre i 15 secondi – tanto che viene diviso in più frammenti – ironizzando su questioni altamente delicate come le droghe e lo stupro.

Parole come “pasticche” o “coca” in quel contesto pur sapendo del cattivo impatto che queste abbiano nella nostra società, sono fortemente ammonite sul web. Tommaso Zorzi subentra nella questione spinosa in quanto come sottofondo si sente lo stesso che ride vivendo con goliardia un momento su cui c’è ben poco da scherzare.

Ovviamente i social si scatenano, su Twitter viene riproposto il video incriminato. “cioe’ hanno fatto il processo all’intenzione a Francesco alla fidanzata per quel video e questo skifo non lo commentano? che horror” scrive un utente in risposta riferendosi ad un evento pregresso.

Tommaso Zorzi infatti giorni prima aveva attaccato gli amici Oppini accusandoli di fare “carnevalate”.

Dal canto suo l’opinionista comunica sui social di aver risolto tramite le Forze dell’Ordine che hanno messo fine al problema delle pizze da pagare che arrivavano a casa sua. Sulla “questione” Bugatty non c’è alcun riferimento. Arriveranno le scuse?