Francesco Totti ha tradito Ilary Blasi con Flavia Vento? Dopo anni spunta la verità che mette a tacere il gossip, i dettagli

Ilary Blasi e Francesco Totti rappresentano l’amore per eccellenza, sono una delle coppie più amate dagli italiani per la loro genuinità, spontaneità e semplicità. Da poco hanno festeggiato i loro sedici anni di matrimonio ed hanno una famiglia stupenda.

Tra figli, uno più bello dell’altro, Christian, Chanel e Cristel. La conduttrice e il Pupone hanno tutto quello che hanno sempre desiderato.

GUARDA QUI>>>De Sica incredulo con suo cognato Verdone: “Guarda che fine che abbiamo fatto” – FOTO

Ilary Blasi e Francesco Totti, il tradimento indimenticabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)

GUARDA QUI>>>Jennifer Aniston, la posizione scomoda sui vaccini: le sue dichiarazioni spiazzano

Si sono conosciuti che erano poco più che ventenni, lui calciatore e lei letterina, per tutti una coppia come tante altre, che poi nel corso degli anni si è rivelata unica. Nonostante il loro amore è sempre stato forte e vero, c’è chi non ha perso occasione di metterli il bastone tra le ruote.

Nel 2005 uscì una notizia incredibile. Su tutti i giornali c’era scritto che Francesco Totti aveva tradito sua moglie con Flavia Vento. La showgirl all’epoca dichiarò di aver trascorso una notte di passione con il Capitano per poi essere successivamente abbandonata.

Ma il Pupone non rimase a guardare e nel suo libro, oltra a ripercorrere il suo percorso ha spiegato come sono andate realmente le cose.

“Ho conosciuto Flavia Vento una sera quando Ilary non c’era. Mi viene presentata, parliamo qualche minuto e poi ci separiamo. – ha scritto – La settimana dopo sono con degli amici. In un altro tavolo c’è il Wind. Un saluto e sorride senza alzarsi per incontrarsi, poi ognuno si dedica alla propria azienda”.

La verità è che dietro questa faccenda ci sarebbero stati Lele Mora e Fabrizio Corona che avrebbero avuto l’obiettivo di far entrare Flavia Vento nel mondo dello spettacolo.

Nonostante questa vicenda, Francesco Totti e Ilary Blasi continuarono la loro vita rimanendo più uniti che mai. I due si amano follemente e mai nessuno potrà mai essere un ostacolo per la coppia.