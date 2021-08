L’attrice americana ha spiazzato tutti con alcune dichiarazioni riguardo un tema che sta facendo particolarmente discutere in questo periodo: il vaccino anti-Covid

È una delle attrice hollywoodiane più famose e più amate dal pubblico che la segue sempre con grande passione. Jennifer Aniston è ancora una volta protagonista della scena ma questa volta né per un progetto lavorativo né tantomeno per qualche gossip. Lo è per alcune dichiarazioni rilasciate in un’intervista a InStyle nel quale prende posizione sul tema del vaccino anti-Covid, raccontando cosa sta accedendo nella sua vita in questo momento.

“Ho perso alcune persone”, la rivelazione di Jennifer Aniston

Jennifer Aniston non si è mai tirata indietro quando si è trattato di prendere posizione su temi particolarmente importanti e non lo ha fatto neanche questa volta. Lo scorso anno aveva già ampiamente condiviso la sua opinione riguardo all’emergenza sanitaria e all’utilizzo della mascherine. “Se ti interessa la vita umana, per favore, indossa una mascherina e incoraggia quelli intorno a te a farlo“, aveva scritto sotto a uno scatto pubblicato su Instagram.

Questa volta l’attrice ha voluto dire la sua sul tema vaccini e in particolare raccontare cosa è accaduto di recente nella sua vita. La sua presa di posizione contro i no-vax è chiara, tanto da aver deciso di fare alcune scelte drastiche. “Ho perso alcune persone nella mia routine settimanale che si sono rifiutate di fare il vaccino o di dire se lo avevano fatto“, dichiara.

Una scelta che non apprezza e che ritiene essere tanto egoista quanto pericolosa. Jennifer Aniston ha così deciso di tagliare i rapporti con tutti coloro che non credono nel vaccino anti-Covid o si rifiutano di farlo. “È davvero un peccato“, sottolinea. Ci sono cose oltre le quali l’attrice sembra non riuscire a passare, e questa è una di quelle.

Nel frattempo continua a condividere messaggi di sensibilizzazione e appelli sui social, dove è seguita da quasi 40 milioni di persone.