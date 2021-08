Dopo diverse indiscrezioni arriva la conferma ufficiale: sostituito uno dei giurati storici di Tale e Quale Show. Ecco chi ci sarà al suo posto

Carlo Conti tornerà a occupare il suo posto nel palinsesto autunnale della Rai con il seguitissimo Tale e Quale Show, giunto alla sua decima edizione. Fissata per venerdì 17 settembre, la prima puntata vedrà scendere in campo un cast variegato di concorrenti che si esibiranno di settimana in settimana. Le sfide non saranno semplici e i vip dovranno impegnarsi molto, mettendosi alla prova dinnanzi alla giuria che sarà pronta a valutare le loro performance. Proprio tra i giurati arriva una grande novità: il programma dice addio a una figura storica per dare il benvenuto a un sostituto davvero speciale.

Vincenzo Salemme lascia Tale e Quale: chi arriva al suo posto

Undici i concorrenti annunciati da Carlo Conti che ha promesso di svelare un’ultima sorpresa il 15 settembre, in occasione della conferenza stampa prima dell’inizio del programma.

Ai nomi già annunciati si aggiunge quello dell’attore Simone Montedoro, insieme a lui ci saranno Ciro Priello, Pierpaolo Pretelli, Dennis Fantina, Biagio Izzo e i Gemelli di Guidonia. Il cast femminile sarà invece composto da Alba Parietti, Federica Nargi, Deborah Johnson, Stefania Orlando e Francesca Alotta.

I concorrenti si esibiranno di fronte alla giuria che vedrà ancora una volta presenti Giorgio Panariello e Loretta Goggi. Tale e Quale Show saluta invece Vincenzo Salemme che non ricoprirà il ruolo di giurato in questa edizione. Al suo posto arriva l’esuberante Cristiano Malgioglio. Dopo diverse indiscrezioni a confermarlo è proprio Carlo Conti che ha voluto con sé uno dei personaggi più amati dal pubblico.

Un’aggiunta che andrà ad animare la giuria e che saprà come smuovere le acque del talent. Cantante, autore e showman, Malgioglio dovrà giudicare insieme ai suoi colleghi le esibizioni dei vip che dovranno vestire i panni di noti artisti italiani e internazionali.

Manca poco più di un mese al suo inizio ma sembra quasi tutto pronto alla partenza della decima edizione di Tale e Quale che tornerà ad allietare i venerdì sera dei telespettatori.