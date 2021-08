“Bella bella bella”. Dayane Mello si spoglia e manda il web in tilt FOTO

Dayane Mello è una delle modelle più amate del mondo dei social. L’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram ha raggiunto migliaia di likes

Dayane Mello continua ad incantare i suoi milioni di followers sui social. Sì, ne ha decisamente tantissimi, ma non poteva essere altrimenti dopo il successo enorme che ha riscosso quando ha deciso di partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Era entrata nella casa con lo scopo di divertirsi e di trovare l’amore, invece ha trovato se stessa e una popolarità inaspettata che l’ha colpita come un fiume in piena appena è uscita e ha scoperto di essere diventata tanto amata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “C’è un defibrillatore?”, Federica Nargi stesa al sole è da infarto: lato B da serie A – FOTO

Dayane Mello fa record di likes: mai stata così bella

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a D a y a n e M e l l o ( @ d a y a n e m e l l o r e a l )

Dayane è uscita dalla casa mesi fa e il suo successo non si è più fermato: ha cominciato a fare tantissime collaborazioni e, ciliegina sulla torta, adesso è partita per il Brasile dove prenderà parte ad un programma televisivo conosciuto anche qui in Italia come La Fattoria. I suoi fans stanno esprimendo tutto il loro orgoglio per lei attraverso messaggi sui social, e anche la gioia di poterla rivivere di nuovo per diverse ore al giorno proprio come succedeva quando era nella casa più spiata d’Italia. Un ritorno in Patria da vincitrice: Dayane è stata accolta dalla sua famiglia, dai suoi amici e dalla sua gente decisamente a braccia aperte. Intanto sui social continua a pubblicare scatti per sponsorizzare il prodotto firmato Dayane Mello: un detergente per il viso che sta riscuotendo già tantissimo successo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Miryea Stabile in bikini sulla spiaggia incanta tutti con la sua bellezza – FOTO

L’ultimo post che ha pubblicato ha raggiunto tantissimi consensi: i commenti di apprezzamento per la foto non si sprecano per niente.