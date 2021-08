“Come una diva”. Aurora Ramazzotti, forme spettacolari: uguale a mamma Michelle – FOTO

Aurora Ramazzotti fa impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram: in posa come una diva, fa girare la testa ai suoi due milioni di followers

Aurora Ramazzotti è una delle influencer più amate del mondo dei social. La conosciamo tutti per essere la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, e per questo è voluta bene da milioni di persone da quando era ancora nel pancione della sua mamma. I suoi genitori si sono conosciuti tantissimi anni fa e il loro amore ha fatto sognare una generazione intera. Lei una ragazzina arrivata in Italia da pochissimo, lui cantante di successo che perse completamente la testa per lei, cercandola ovunque per poterla conquistare.

Aurora Ramazzotti incanta i suoi fans: che spettacolo

Nonostante l’amore tra Eros e Michelle sia finito, il segno lo hanno lasciato eccome e lo hanno fatto con lei. Aurora ad oggi è ancora più amata, in particolare modo sui social dove ha due milioni di followers che la seguono. Il suo esordio televisivo è avvenuto qualche anno fa insieme alla sua mamma, dove ha avuto modo di mettere in mostra tutto il suo talento. Aurora, infatti, ha ereditato dai suoi genitori sia il talento nel canto e sia un senso dell’umorismo che senza ombra di dubbio la porterà molto lontano. Ad oggi possiamo vederla come inviata de Le Iene, ma pare che nella prossima stagione la vedremo in televisione ancora una volta per un progetto tutto nuovo che non ci è stato ancora anticipato.

Adesso però si sta godendo le sue meritate vacanze, e proprio in questi giorni ha pubblicato qualche scatto degli ultimi giorni che ha trascorso insieme ai suoi amici a Cala Bassa.