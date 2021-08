Continuano le vacanze di Giulia Salemi che dopo Ibiza è pronta a incantare anche la Sardegna. Nell’ultimo scatto condiviso l’influencer si mostra in tutta la sua bellezza

Un agosto impegnativo per Giulia Salemi che, tornata solo pochi giorni fa da Ibiza insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli, ha già lasciato nuovamente Milano. Il tempo di disfare le valigie e riorganizzarle a dovere e la coppia è ripartita, questa volta in direzione Sardegna. Continuano quindi le vacanze per i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip che si mostrano sui social più affiatati che mai. L’influencer non perde occasione per condividere attimi di quotidianità, così come i numerosi look che fanno puntualmente impazzire i suoi followers.

LEGGI ANCHE -> Dayane Mello torna in un reality: dal 13 settembre una nuova avventura

Giulia Salemi incantevole con un abito che fa girare la testa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

L’amatissima coppia dei “Prelemi” si trova attualmente a Porto Cervo dove ha partecipato all’eccentrico compleanno di Gianluca Vacchi. Ma per l’influencer questa è stata solo un’occasione per tornare nella sua adorata Sardegna, come ha scritto nell’ultimo posto condiviso su Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Il Volo, la storia d’amore con la super diva: la relazione che ha turbato i fan

“Quest’anno devo dire che sembra ancora più magica, chissà perché…“, sottolinea la giovane. Chiaro il riferimento alla presenza del fidanzato Pierpaolo che sembra stia riuscendo a regalare a Giulia una felicità forse mai provata prima. Tra coccole, dediche e momenti goliardici, la coppia prosegue le sue vacanze godendosi il mare e le bellezze dell’isola italiana.

Nel frattempo l’influencer continua a condividere anche i look, sfoggiando un abito corto che le evidenza lo stacco di gamba. Con uno sfondo paradisiaco Giulia posa tra un sorriso e l’altro, mostrandosi in tutta la sua bellezza. “Che bambola“, commenta la madre Fariba Tehrani, aggiungendosi alla lunga serie di complimenti che popolano il post.

LEGGI ANCHE -> “Tale e quale show”, giurato storico sostituito da un nome incredibile: chi entra nel cast

Anche questa volta Giulia Salemi conquista Instagram e lascia di stucco i suoi followers, che hanno superato la quota del milione e mezzo.