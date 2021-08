Rosa Perrotta in vacanza è più bella e sensuale che mai. La gravidanza non ferma i suoi scatti pieni di eros: il web impazzisce

Seconda gravidanza per Rosa Perrotta, che dopo la nascita del suo Domenico Ethan, ha deciso di allargare la famiglia insieme a Pietro Tartaglione. Arriverà tra un paio di mesi Mario Achille, il loro secondo genito e così l’ex tronista di “Uomini e Donne” si troverà ad essere l’unica donna in una famiglia di soli uomini.

Anche il nome del secondogenito sarà doppio: “Siamo tradizionalisti – ha spiegato Pietro – Mario è il nome del papà di Rosa. Domenico, invece, è quello di mio padre”. E così i due hanno voluto omaggiare i rispettivi genitori, come è tradizione al Sud, affiancando però altri due nomi un po’ più particolari: Ethan per il primogenito, Achille per il secondo in arrivo. A loro piace tantissimo e anche ai loro follower, pazzi completamente della bella famiglia che sono.

Rosa Perrotta, bikini mozzafiato e balconcino infuocato

