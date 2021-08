L’attrice Rosita Celentano si scatena in un video dall’incontrollabile sensualità. La performance diventa virale suscitando curiosità sul web.

L’amata attrice e conduttrice, classe 1965 nata nel capoluogo lombardo, Rosita Celentano si lascia andare stamani cimentandosi in una performance sopra le righe. Un talento senza frontiere, la primogenita in casa Celentano, dal suo esordio cinematografico con la pellicola di “Yuppi Du” fino alla sua più recente apparizione sul grande schermo nella commedia intitolata “Compromessi Sposi“. La poliedrica Rosita si è inoltre fatta notare nel tempo dal vasto pubblico della penisola anche per il suo lavoro intrapreso in virtù della musica, del teatro, e ancora della scrittura.

“Bellissima come sempre e super mollegiata” insomma c’è da sottolineare ancora una volta, a distanza di anni, il celebre detto di “tale padre tale figlia“. I suoi ammiratori, oltre a deliziare il loro sguardo con l’istantanea in movimento condivisa da Rosita, coglieranno l’occasione per esibire i loro complimenti ad Adriano Celentano, affermando in extremis: “tuo padre è un grande“.

Rosita Celentano, tra indomito molleggio ed incontrollabile sensualità – il VIDEO

