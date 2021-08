A seguire il suo remake di un capolavoro della musica italiana Roberta Morise sfoggia la sua sensualità in aperta campagna. Un panorama mozzafiato.

Dopo aver realizzato nel 2020 il remake di un successo senza tempo, sul brano di “A mano a mano“, composto ed interpretato dall’intramontabile cantautore Rino Gaetano, la bellissima voce dell’artista, anch’essa di origini calabresi, Roberta Morise regala stavolta una splendida testimonianza delle sue giornate nei pressi delle accoglienti coste del sud Italia.

E se adesso potrebbe essere il momento adatto per godere il più possibile della “bella stagione che sta per finire“, la nota conduttrice di “Easy Rider” sembra cogliere al balzo l’occasione per esibire il un nuovo modello di beachwear dalla tinta nera che, stando ai parere espressi dai suoi ammiratori, potrebbe dar vita ad una nuova moda.

Roberta Morise, la posa mozzafiato: curve e trasparenze in parte campagna

