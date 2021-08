Francesco Oppini preso di mira dal web e non solo: dopo i tweet di Tommaso Zorzi contro di lui, l’odio sui social non si ferma

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi sono stati due dei personaggi più amati dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, e il loro rapporto speciale ha commosso migliaia di telespettatori. Il bene che si sono voluti è stato intenso e sincero, ed entrambi sono stati felicissimi di riabbracciarsi quando il reality è finito. Si sono vissuti nella vita reale passando insieme gran parte del loro tempo per circa un paio di mesi, poi qualcosa tra di loro si è rotto: i motivi dell’allontanamento non sono mai stati chiariti, ma i sospetti di tutti sono stati confermati quando Zorzi si è esposto pubblicamente contro l’amico che negli ultimi nove mesi lo ha sempre protetto e difeso dagli insulti.

Francesco Oppini, l’odio contro di lui non si ferma: le conseguenze dei tweet di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ha ben due milioni di followers che lo seguono e, nel momento in cui ha deciso di lavare i loro panni sporchi sui social, i suoi fans si sono scagliati tutti contro il figlio di Alba Parietti che da un paio di settimane a questa parte sta ricevendo un carico di odio allarmante. Ad aggiungersi, ci ha pensato ieri notte Selvaggia Roma che ha deciso di esporsi anche lei sulla faccenda che non la riguarda in prima persona, accusando il suo ex compagno di casa di essere omofobo e di aver usato Zorzi durante il periodo del programma solo per restare dentro. Teoria che non sta in piedi perché il 4 dicembre 2020, Francesco Oppini ha deciso di abbandonare la casa di sua spontanea volontà nonostante dentro gli stessero arrivando tantissimi e inaspettati consensi.

Su Twitter è partito l’hashtag “Io sto con Francesco” per supportare Oppini che, con molta eleganza, non sta rispondendo e non si sta prestando a questo circo mediatico.