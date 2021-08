Barbara D’Urso la mostra a tutti. Con il sorriso è ancora più bella – FOTO

La spumeggiante Barbara D’Urso si gode l’estate e ci mostra una parte di se. Tutto ha un sapore diverso quando sotto al sole si sorride.

La vediamo su Instagram felice e spensierata, Barbara D’Urso si sta godendo l’estate in vista dei prossimi impegni televisivi. Famiglia, amici, amore, sole, mare e buon cibo, queste sono le parole più in voga in questo momento per la Barbarella nazionale.

In perfetta forma si scatta foto a non finire ed i video real sono sempre davvero graditi per i tantissimi follower che la seguono, 2,7 milioni per essere precisi. Nulla è lasciato al caso, ogni scatto, ogni espressione, ogni posizione mettono in mostra la sua bellezza straordinaria.

Donna meravigliosa che alla televisione italiana ha dato e sta dando tanto, Barbara si gode la vita e vive felice.

Barbara D’Urso ci mostra la sua amica speciale Berta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara D’Urso è una donna passionale, travolgente, spumeggiante, possiamo tranquillamente affermare che è una delle donne più apprezzate del panorama artistico e televisivo italiano.

Come abbiamo imparato in questi anni, la conduttrice ha un grande cuore e lo dimostra giorno dopo giorno. Lo scatto che ha postato sui social ha intenerito tutti, Barbara sta trascorrendo le vacanze anche con Berta, uno splendido esemplare di Labrador color cioccolato.

Barbara abbraccia Berta, in acqua, entrambe hanno fatto il bagno e si sono rinfrescate dal caldo asfissiante. I follower della conduttrice hanno gradito lo scatto tenero e pieno d’amore. Il sorrido si Barbara, disteso e felice, evidenzia come voglia bene a Berta e sia felice della sua presenza.

I fan si sono scatenati con i commenti, Barbara ha ricevuto un sacco di complimenti e Berta altrettanto. La conduttrice vuole lanciare un messaggio davvero importante, in estate (ma in ogni caso tutto l’anno) non abbandonate i vostri amici a 4 zampe, perchè raramente troverete un amore puro e sincero come quello che i cani sanno donare.

Ricordiamo anche che abbandonare gli animali è reato e che quindi si incorrono in sanzioni penali.