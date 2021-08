Caterina Balivo in Sardegna insieme al marito Guido Maria: lo scatto fa record di likes nel giro di pochissimi minuti. La coppia più bella

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate del mondo della televisione. Ha raggiunto la fama quando era appena una ragazzina e vinse il concorso di Miss Italia, poi da lì la sua carriera è stata tutta in discesa. Quando venne messa al timone di Festa Italiana fu una vera e propria scommessa, ma andò tutto per il meglio. Il suo esordio come conduttrice andò a gonfie vele e da lì è diventata uno dei volti più affermati della Rai. Oggi, superata la soglia dei quarant’anni, può dire di essere orgogliosa della sua carriera.

Caterina Balivo con suo marito Guido Maria, che incanto

Dopo anni a Detto Fatto, ha deciso di lasciare Rai Due per provare a lanciare un programma tutto suo chiamato Vieni da Me, durato due anni e che riscosse un grandissimo successo. Nonostante questo, ogni cosa bella ha la sua fine e ha deciso di lasciare per provare qualcosa di nuovo. Poi è arrivato il covid e dunque si è presa questa lunga pausa come tanti altri volti del mondo dello spettacolo, che sono rimasti fermi per diversi mesi. Adesso invece si sta godendo l’estate insieme alla sua splendida famiglia, e insieme a suo marito Guido Maria a cui è legata oramai da tantissimi anni. I due sono una coppia splendida e l’ultima foto pubblicata da Caterina sui social n’è la prova più evidente: nel giro di pochissimi minuti il post ha raggiunto tantissimi likes.

I commenti sotto al post non si sprecano: “Siete la coppia più bella del mondo, non avete niente da invidiare a nessuno“.