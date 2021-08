Simona Ventura è una delle attrici e conduttrici più amate del mondo della televisione: la gaffe con Luca Argentero di questa mattina è diventata virale

Il 2021, a livello sportivo, è decisamente un anno fortunato per l’Italia. Dopo la vittoria agli Europei, adesso stiamo facendo una grandiosa figura anche agli Olimpiadi. Tutti gli sportivi sono molto supportati, anche da persone del mondo dello spettacolo che stanno mostrando loro tutta la vicinanza possibile. Tra i tanti Luca Argentero, che questa mattina ha fatto un tweet per esprimere tutto l’orgoglio possibile per le quaranta medaglie vinte. Un semplice tweet con scritto “40”, che ha scatenato la curiosità di Simona Ventura.

Simona Ventura: la gaffe con Luca Argentero

Simona, infatti, si è imbattuta nel tweet di Luca mentre girovagava sui social, in particolare su Twitter, e ha commentato facendogli gli auguri di buon compleanno. Pensava che si riferisse a questo con quel “40” e questo ha scatenato l’ilarità degli utenti del web, e dello stesso Luca che ha risposto ringraziandola ma poi specificando che non compie gli anni oggi, ma che si riferiva alle medaglie vinte dall’Italia. Un momento molto simpatico tra i due attori della televisione, Simona ridendo ha risposto facendogli notare di avergli tolto tre anni e che dunque di questo dovrebbe esserne onorato: “magari lo facessero a me“. In questa semplice risposta si è riconfermata la donna simpatica e iconica che è e che è sempre stata, capace di strappare sempre un sorriso, di essere davvero tanto auto ironica e divertente.

Nel giro di pochissimi minuti, i tweet hanno fatto il giro del web: Simona e Luca si sono molto divertiti a mettere in piedi questo siparietto inaspettato.