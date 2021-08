“Per fortuna ti mostri in bikini”, Sabrina Salerno accontenta i fan, la FOTO scatena il panico

I commenti sotto l’ultima compilation di Sabrina Salerno impazzano: la cantante ha infranto la promessa e si è mostrata nuovamente in costume

La promessa che Sabrina Salerno aveva fatto ai suoi fan è stata infranta nel giro di poche ore. La sensualissima cantante di “Boys”, solamente ieri, aveva infatti comunicato al suo pubblico che avrebbe evitato di pubblicare scatti in costume, perlomeno per un po’ di tempo. “Prometto che, per un po’ di ore, non posterò foto in bikini, non mangerò né farinata, né pizza, né pasta!“, aveva scritto la Salerno, che con gli scatti tratti dalle sue vacanze stava facendo invidia a molti. E’ di pochi minuti fa, tuttavia, la compilation attraverso cui la Salerno si è rimangiata le proprie parole. Per i fan, la visuale in bikini è clamorosa.

Sabrina Salerno accontenta i fan, la FOTO in bikini scatena il panico

Sabrina Salerno, che negli scorsi giorni si è goduta una rilassante vacanza all’Isola d’Elba, aveva preso una decisione certamente non gradita ai suoi numerosi followers. Proprio ieri, la cantante comunicava di volersi astenere dal pubblicare scatti in costume, perlomeno per un periodo di tempo limitato. I fan, di fronte al suo annuncio, erano andati su tutte le furie, non mancando di commentare il post con queste parole: “E ti sembra un bella promessa?“. Fortunatamente, sono bastate poche ore per far cambiare idea alla favolosa Sabrina.

Pochi minuti fa, infatti, la cantante si è rimangiata quanto detto postando una compilation bollente scattata lungo il Piave. “Mi manca la Liguria, ma sto benissimo anche in Veneto…“, ha scritto la Salerno nella didascalia, mentre gli utenti si beavano del suo fisico mozzafiato. Sabrina, distesa sulla riva del fiume, ha esibito un davanzale che ha davvero fatto capitolare gli utenti. I commenti bollenti non hanno tardato ad arrivare.

“Meno male che non hai mantenuto la promessa“, l’ha osannata un utente, deliziato dalla compilation. I likes, per la Salerno, hanno già raggiunto quota 13mila.