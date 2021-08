“Brave and Beautiful” anticipazioni 10 agosto: Tashin imbroglia Cesur

Brave and Beautiful, andiamo a vedere le anticipazioni del prossimo episodio. Tashin imbroglia Cesur e cerca di fargli credere che il padre si sia tolto la vita

Brave and Beautiful è una delle serie turche più amate del momento. Suhan e Cesur hanno fatto breccia nel cuor dei telespettatori italiani nel giro di pochissimi giorni, e ad oggi tutti sperano di vedere un lieto fine per loro due. Infatti la coppia ha una storia piuttosto complicata, perché Suhan è la figlia dell’uomo che ha rovinato la vita del padre di Cesur, e che con molte probabilità è responsabile della sua morte. Cesur ha soltanto sete di vendetta nei suoi confronti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —>>> Paris Hilton festeggia con gli amici l’uscita della sua nuova serie – FOTO

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata della serie

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a B r a v e a n d B e a u t I f u l ( @ br a v e a n d b e a u t i f u l 8 2 )

Cesur però in questo periodo sta trovando molto conforto in Suhan, che sorprendentemente, da quando è saltata fuori tutta la verità, sembra essersi schierata dalla sua parte. Intanto Tashin ha un piano per riuscire ad imbrogliare Cesur ancora una volta e riguadagnare l’affetto di sua figlia e della sua famiglia in generale: vuole far credere al ragazzo di non essere davvero il responsabile della morte di suo padre, ma che l’uomo si è suicidato e che dunque non c’entra nulla con la sua improvvisa scomparsa. Cesur però non è ingenuo e non ha intenzione di credere ciecamente a Tashin, anzi, reagisce con diffidenza e decide di continuare ad indagare più a fondo in questa storia. Alla fine riuscirà ad arrivare alla verità, costi quel che costi.

Potrebbe interessarti anche —>>> War Paint For Men, inaugurato il primo store dedito al make-up per uomini

Intanto Cesur decide di non partecipare alla riunione e anche Suhan compie la sua stessa scelta. Per scoprire cosa accadrà non ci resta che attendere il prossimo episodio che andrà in onda domani.