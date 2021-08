Annalisa in concerto, la cantante fa sognare i fans: shorts illegali – FOTO

Annalisa sul palco di Mormanno a Cosenza fa salire la temperatura: la cantante indossa shorts illegali che scoprono le sue gambe chilometriche.

Annalisa Scarrone, in questo 2021, non sbaglia praticamente un colpo. Dopo l’ottima performance al Festival di Sanremo, i grandi numeri nelle vendite e la meravigliosa esibizione prima della finale di Coppa Italia tra Juventus e Sassuolo, la nativa di Savona ha deciso di tenere un tour musicale per portare in giro per l’Italia le canzoni del suo album ‘Nuda10’.

La nostra amata cantante si sta letteralmente scatenando sui palchi: questa volta ha infiammato la temperatura a Mormanno, in provincia di Caserta. La 36enne ha deliziato anche gli occhi dei suoi fans sfoderando un outfit da sogno.

Annalisa in concerto, la cantante scalda gli animi: shorts illegali

Annalisa, oltre ad emozionare le tantissime persone presenti, le ha anche incantate con la sua bellezza e il suo fascino irresistibile. La 36enne ha deliziato i fans come solo lei sa fare, indossando dei pantaloncini davvero cortissimi che hanno messo in risalto le sue gambe chilometriche. Come non bastasse, la cantante ha ai piedi dei tacchi altissimi.

In questi tour estivi la Scarrone si è tolta anche lo sfizio di festeggiare il suo compleanno davanti a tutti i suoi fans. La ligure ha fatto un grandissimo show all’Anima Festival, appunto il 5 agosto. Il suo ‘Movimento Lento’ (realizzata insieme a Federico Rossi) sta facendo ballare tutti in questa estate particolare. La pandemia di coronavirus non è ancora finita, ma la gente sognava questi momenti dopo aver trascorso settimane molto difficili.

Annalisa è particolarmente attiva su Instagram: le sue fotografie pazzesche fanno sempre il giro del web e inanellano numeri da urlo. I suoi contenuti fanno il pieno di likes con una facilità disarmante.