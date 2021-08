Annalisa in tour con il suo “NUDA10 Oper Air”. Questa sera a Mormanno (Cosenza) per uno dei suoi concerti. C’eravamo anche noi di YesLife

Un’estate in musica quella di Annalisa, l’ex allieva di “Amici” che con le sue proposte sta scalando tutte le classifiche musicali. Un exploit fatto con la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo: il suo singolo “Dieci” ha ottenuto il disco di platino, mentre l’album “Nuda10” è disco d’oro.

E in questa estate 2021 sta facendo ballare tutti con il suo “Movimento lento” in collaborazione con Federico Rossi. Un tormentone che non si schioda dalla mente e che è già disco di platino. Questo e tutti i suoi grandi successi Annalisa li sta portando, finalmente, sul palco in giro per l’Italia con il suo tour “Nuda10 Open Air” che dal 24 giugno la vede protagonista sui palchi delle location estive italiane.

Questa sera è approdata a Mormanno, in provincia di Cosenza, nel cuore del Parco nazionale del Pollino. Il suo concerto è uno stato uno dei grandi eventi dell’Agosto Mormannese, il programma di appuntamenti estivi organizzato dal Comune di Mormanno che, vincitore del bando sugli eventi storicizzati indetto dalla Regione Calabria, ha ricevuto un corposo finanziamento che gli ha permesso di organizzare una kermesse di serie A.

Dopo Annalisa arriveranno i The Kolors, Paolo Ruffini, Orietta Berti ed i Nomadi. Noi di YesLife c’eravamo e abbiamo seguito da sotto il palco le performance della cantante.

Annalisa in concerto: “Un momento per non pensare a nulla”

Ha acceso l’area eventi Rurà di Mormanno questa sera Annalisa che ha portato sul palco la sua energia, il suo carisma, il suo talento e la sua indiscussa bellezza. Applausi e canti a squarciagola, tra un pubblico eterogeneo, che si è emozionato insieme a lei sul palco.

Tanti sentimenti per un “viaggio dal vivo”, come lo ha definito la 36enne che finalmente dopo un lungo periodo di stop è tornata a cantare sul palco. Un concerto il suo “per non pensare a nulla, rilassarsi e divertirsi insieme alle persone con le quali si è in compagnia per un’ora e mezza di musica”.

Successi nuovi e meno recenti quelli che Annalisa ha portato sul palco di Mormanno. “Un momento a cui tengo molto – ha raccontato al suo pubblico – perché l’esperienza dal vivo è qualcosa di unico ed irripetibile, godiamocela” ha consigliato a tutti i presenti.

Questo lo spirito della cantante che sui social è seguita da 1,6 milioni di follower che tiene attacati tra performance sul palco e outfit da capogiro. Anche questa sera non è stata da meno.

Outfit total black sul palco per la cantante

Ha scelto un total black come look Annalisa per la sua esibizione sul palco di Mormanno. Short inguinali, magliettina cucherellata che lascia scoperta la pancia, capelli sciolti e scarpe in pelle con tacco alto e spesso e con i lacci.

Un solo outfit per tutta la serata con il quale ha infiammato il pubblico che nel corso della serata l’ha più volte acclamata con un “sei bellissima”.

Gambe chilometriche, allenate e pronte a ballare e a muoversi sul palco come non mai. Tutti pazzi di lei che è di certo una delle regine indiscusse dell’estate 2021.