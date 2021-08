Grave lutto per Massimo Lopez: l’addio al fratello, noto colosso del cinema

Massimo Lopez e il mondo del cinema hanno perso un famoso doppiatore che ha dato voce ad attori del calibro di Dustin Hoffman.

Attore, registra e incredibile doppiatore. Massimo Lopez ha detto addio al fratello Giorgio Lopez, voce di attori del calibro di Dustin Hoffam e Danny DeVito. Il colosso dello spettacolo si è spento, all’alba di questa mattina, a 74 anni, lasciando i figli Giorgio e Andrea, anch’essi doppiatori, nonché il fratello minore Massimo, famoso attore, imitatore e conduttore.

La notizia è stata diffusa tramite i social ufficiali di Giorgio a cui sono seguiti infiniti messaggi di cordoglio da parte di colleghi e amici. Dal fratello, a Luca Ward, a Eros Ramazzotti, innumerevoli le dediche in ricordo del celebre doppiatore.

In merito al suo decesso non sono state rese note le cause, ma alcune settimane fa il big del cinema aveva svelato di aver diverse patologie sottolineando di non essersi sottoposto ancora al vaccino.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Temptation Island” in lutto: l’annuncio sui social

Giorgio Lopez è mancato: doloroso addio da parte dei colleghi e dei suoi cari

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimo_Lopez (@massimolopezreal)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Dramma per Eleonora Daniele, il lutto annunciato sui social ha sconvolto tutti

“Giorgio tu nell’eternità immortale. La tua leggerezza indimenticabile. Quella dei Giganti”, queste le parole condivise da Luca Ward a seguito della grave perdita per il mondo del cinema con l’addio a Giorgio Lopez.

A ricordare il doppiatore inoltre sono stati i figli con un toccante messaggio: “Caro papà, sei stato un lottatore encomiabile, ora puoi correre libero e recitare in infiniti spettacoli. Ti abbiamo amato molto.”

Immancabile anche il ricordo del fratello Massimo che in un video postato sui social ha speso parole toccanti in memoria di Giorgio. “È andato via un grande artista, una grande mente, un filosofo, un saggio. Ma lui non si è spento. Mi ha insegnato tantissimo, mi ha dato coraggio di fare questo mestiere. C’è l’ho sempre con me, qui nel cuore”, il straziante commento di Massimo. Giorgio non solo era suo mentore ma anche il suo fratello maggiore di cui aveva seguito le orme debuttando come lui nel panorama dello spettacolo.

I due Lopez sono molto conosciuti distinguendosi negli anni per il loro talento come attori e doppiatori.