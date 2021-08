Elisabetta Gregoraci, un’emozione dietro l’altra: una sorpresa per i fan

Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata del 10 agosto? Scopriamo insieme i dati Auditel. Tutti i dettagli

Il 10 agosto è stata una serata speciale per il pubblico italiano appassionato di musica, è andata in onda l’ultima puntata di “Battiti live” programma condotto da Elisabetta Gregoraci e il direttore artistico Alan Palmieri, trasmesso su Italia 1.

A farle da concorrenza su Rai 1 c’è stata la commedia Ricatto d’amore che ha emozionato molti telespettatori, è un film americano. Su Canale 5, invece, la mini serie Olivia ha intrattenuto una gran parte del pubblico. Chi avrà vinto la gara di share e ascolti?

Ascolti tv: chi è il vincitore del 10 agosto?

A vincere la gara di share e ascolti del 10 agosto è stato il film su Rai1 Ricatto d’amore che ha appassionato 2.211.000 spettatori pari al 14.7% di share. In seconda posizione Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri con “Battiti live” hanno conquistato 1.351.000 spettatori con il 10% di share. La presentazione di 7 minuti: 769.000 – 4.7%.

Su Instagram la conduttrice ha emozionato il pubblico con un post commovente dove ha scritto: “Grazie a voi che ci avete sostenuto in questa bellissima avventura, grazie a tutta la produzione la nostra squadra pazzesca e i miei compagni Alan e Mariasole e a tutti quelli che hanno lavorato per questo successo, grazie a Mediaset a Radionorba tutta la squadra di autori alla regia, – ha affermato – grazie alla musica che ci regala sempre tante emozioni e a tutti gli ospiti pazzeschi che quest’anno si sono esibiti sul palco di Battiti Live. Vi porto sempre nel cuore…senza di voi ed il vostro affetto non sarebbe stato possibile tutto ciò. GRAZIE!”.

Analizziamo gli altri dati di ascolti e share di ieri sera.

Canale 5: Olivia – Forte come la Verità 1.118.000 spettatori pari all’8.5% di share.

Rai2: Squadra Speciale Cobra 11 937.000 spettatori pari al 6% di share

Rai3: “Aida – Arena Di Verona 2021″, con Pippo Baudo e Antonio Di Bella, 757.000 spettatori pari ad uno share del 5.5% (solo Aida senza introduzione: 758.000 – 5.6%).

Rete4: Ferite Mortali 632.000 spettatori con il 4.4% di share.

La7: “In Onda Prima Serata” 464.000 spettatori con uno share del 3.1%.

Tv8: Due Fidanzati Per Juliette 229.000 spettatori con l’1.5%.

Nove: Rocky III 525.000 spettatori con il 3.5%.

Questa sera andrà in onda un altro episodio di “Superquark” con Piero Angela su Rai 1 e su Canale 5 un’altra imperdibile puntata di “All togheter now” con Michelle Hunziker. E voi cosa guarderete?