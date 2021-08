Autotrasportatore trovato morto nel suo camion: a lanciare l’allarme il datore di lavoro

Nella mattinata di ieri a Torino, un autotrasportatore di 55 anni è stato trovato morto all’interno del suo camion, parcheggiato in corso Regina Margherita.

Dramma ieri mattina a Torino, dove un autotrasportatore di 55 anni è stato trovato privo di vita all’interno del suo camion. L’uomo, dalle prime ricostruzioni, pare si fosse fermato la sera prima a bordo strada per riposarsi e trascorrere la notte in corso Regina Margherita. Il datore di lavoro non riuscendo a mettersi in contattato con il 55enne ha lanciato l’allarme. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del camionista che sarebbe sopraggiunta a causa di un malore.

A chiamare i soccorsi, come riferisce la redazione di Torino Today, è stato il datore di lavoro del 55enne che lo attendeva proprio in mattinata in azienda. Preoccupato per il mancato arrivo e per le mancate risposte, l’uomo ha lanciato l’allarme fornendo ai soccorsi la posizione del mezzo, attraverso la localizzazione Gps del mezzo.

In corso Regina Margherita sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118 che hanno fatto la drammatica scoperta. Purtroppo per il camionista non c’è stato nulla da fare ed i medici ne hanno solo potuto constatare il decesso.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia del capoluogo piemontese per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Dai primi accertamenti, scrive Torino Today, pare che il 55enne residente a Corsico, in provincia di Milano, la sera prima si fosse fermato per riposarsi e trascorrere la notte in corso Regina Margherita. Qui probabilmente è stato colto da un malore che lo ha stroncato all’interno della cabina del mezzo pesante.