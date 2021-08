Vi ricordate Caroline Forbes di The Vampire Diaries? Era la migliore amica di Elena, poi diventa uno dei protagonisti in assoluto di tutta la serie

The Vampire Diaries è stata una delle serie tv più amate degli ultimi decenni. La storia seguiva le vicissitudini di due fratelli vampiri, che sono stati trasformati quando erano due ragazzini a metà dell’ottocento. Furono trasformati da una ragazza bellissima con cui entrambi avevano una relazione, inconsapevoli del fatto di non avere un’esclusiva. Katherine, così si chiamava la donna, li ammaliò con il suo fascino e poi li rese vampiri. Arrivati nei giorni nostri, Stefan e Damon – così si chiamavano i due fratelli – si ritrovano ad affrontare diversi problemi e a recuperare un rapporto che sembra essersi perso per sempre.

The Vampire Diaries, vi ricordate Caroline Forbes? Oggi ha 34 anni

Tra i tanti personaggi del cast abbiamo avuto Caroline Forbes, figlia dello sceriffo della piccola cittadina chiamata Mystic Falls, che nella serie interpretava una delle migliori amiche di Elena Gilbert, nonché una sua compagna di scuola. All’inizio Caroline sembrava una ragazzina molto superficiale e poco simpatica, una vera e propria mina vagante, ma poi viene trasformata in un vampiro da Damon – dopo aver avuto una piccola storia con lui – e da allora la sua vita cambia… ma, con grande sorpresa, in meglio. Paradossalmente, come persona migliora tantissimo quando diventa un “mostro”. Infatti questo la rende improvvisamente uno dei personaggi preferiti di tutta la serie da parte dei telespettatori che imparano ad apprezzarla e a volerle bene.

Candice King, l’attrice che la interpretava, oggi ha 34 anni ed è amatissima sui social. La sua carriera da attrice sta continuando e anche la sua vita privata sembra andare a gonfie vele.