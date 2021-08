Uomo ritrovato morto su un divano abbandonato per strada: indagano i carabinieri

Un uomo di 49 anni è stato ritrovato morto su un divano abbandonato per strada questa mattina a Palermo. In corso le indagini dei carabinieri del capoluogo siciliano.

Raccapricciante ritrovamento questa mattina a Palermo. Alcuni passanti hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 49 anni riverso su un divano abbandonato per strada. Sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118 ed i carabinieri. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 49enne. Avviate le indagini dei carabinieri che ora stanno cercando di risalire alle cause della morte. In tal senso, l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sulla salma che verrà effettuata nelle prossime ore.

Palermo, uomo ritrovato morto su un divano abbandonato per strada: in corso le indagini

Era riverso ormai senza vita su un divano abbandonato per strada. È stato ritrovato così un uomo questa mattina, giovedì 12 agosto, in via Conte Federico, nel rione Brancaccio a Palermo.

L’uomo, Carmelo Campanella, 49enne di Misilmeri (Palermo), è stato notato da alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme. Sul posto, dopo la segnalazione, riportano alcune fonti locali, tra cui la redazione de il quotidiano La Sicilia, sono arrivati i carabinieri del capoluogo siciliano e lo staff medico del 118. I sanitari non hanno potuto far nulla per Campanella, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Sul corpo non sarebbero stati trovati evidenti segni di violenza.

Ora sono in corso le indagini dei carabinieri che dovranno ricostruire le ultime ore del 49enne ed accertare le cause della morte. Dai primi riscontri, scrivono i colleghi de La Sicilia, pare che l’uomo si sia recato nel quartiere Brancaccio a bordo della sua Fiat Punto, ritrovata dai militari dell’Arma nei pressi del luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere di Campanella.

A far maggior chiarezza sulle cause del decesso potrebbero essere i risultati dell’esame autoptico sulla salma, già disposto dall’autorità giudiziaria.