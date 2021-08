“Star in the star”, svelato il nome del terzo giurato: arriva un fuoriclasse

“Star in the star” sarà il nuovo programma di Canale 5. In onda al giovedì sera, in giuria insieme a Marcella Bella e Andrea Pucci ci sarà un grande nome

Il palinsesto autunnale di Mediaset, ormai lo sappiamo, sarà denso di novità, cambiamenti e conferme. Alcuni volti nuovi, molti quelli consolidati nell’azienda della famiglia Berlusconi e mix mai visti prima.

Tra le tante novità in programma c’è di sicuro “Star in the star”, il nuovo format che sbarca per la prima volta in Italia e arriva direttamente nel giovedì sera di Canale 5.

Una novità per la televisione italiana che si pone come una sorta di mix tra due programmi seguitissimi, targati però Rai: “Tale e quale show” di Carlo Conti che dovrebbe partire a settembre e “Il Cantante mascherato” di Milly Carlucci in programmazione dopo il Festival di Sanremo, nelle mani di Amadeus per la terza volta consecutiva.

A condurre il format, come già annunciato, sarà Ilary Blasi che dopo il successo avuto con “L’Isola dei Famosi”, si cimenta in un prodotto totalmente diverso. A sfidarsi le star dello spettacolo, a giudicarli una gruppo di tre esperti. Due i nomi noti da un po’, il terzo confermato da pochissimo, è fenomenale.

NON PERDERTI ANCHE –> “Brave and Beautiful” anticipazioni 13 agosto: Suhan viene rapita

“Star in the star”, in giuria un grande professionista

NON PERDERTI ANCHE –> “Love is in the Air” anticipazioni 13 agosto: caccia al colpevole

Andrea Pucci e Marcella Bella sono i nomi dei due giurati di “Star in the star” già confermati da un po’ di tempo. Mancava il terzo. Le indiscrezioni sul componente della giuria del programma del giovedì sera di Canale 5 erano circolate ma oggi tramite il portale Blogtv arriva la conferma.

Nella squadra capitanata da Ilary Blasi un vero fuoriclasse dello spettacolo. Sarà Claudio Amendola a giudicare le performance delle star partecipanti. Il suo nome era stato fatto tempo fa da Dagospia che spiegava: “Le trattative per portare Claudio Amendola a ‘Star in the star’ sembrano essere arrivate a buon punto”.

Oggi il sito dedicato alle notizie del piccolo schermo anticipa che sarà proprio il marito di Francesca Neri il terzo giurato in quanto “la trattativa fra il bravo attore romano e la produzione del programma è andata a buon fine”.