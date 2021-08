La giovane direttamente dal suo luogo di villeggiatura strega con contenuti straordinari, è però allarmata da un aspetto inquietante che la fa sussultare da sotto l’ombrellone.

Stra trascorrendo una meravigliosa vacanza a Mykonos insieme agli amici Flaminia Monaco e Alessandro, senza dimenticare il fidanzato Goffredo che per l’occasione è diventato il suo fotografo ufficiale.

La conduttrice e influencer Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e Eros, ha infatti pubblicato una serie di scatti della sua vacanza in Grecia, a Mykonos, in cui appare bellissima e sexy come non mai e dove anche l’abbronzatura sembra stia prendendo piede nella sua candida carnagione lentigginosa.

Attivissima sui social dove è seguita da 2,2 milioni di follower, condivide moltissimi momenti del suo quotidiano anche in vacanza. Dalle sue Instagram stories non la vediamo dunque solo impegnata in balli sfrenati a tutte le ore con Alessandro, ma anche intenta a commentare la vita mondana dell’Isola. Qualcosa ieri l’ha decisamente turbata, cosa sarà successo?

Aurora Ramazzotti senza parole, anche a Mykonos è un’ossessione

La giovane ha spiegato che nella località balneare è consuetudine passare in radio moltissimi pezzi remixati dei classici italiani. Fa ascoltare infatti alcuni spezzoni di un brano di Biagio Antonacci e chiede alla sua community che cosa ne pensa al riguardo.

Poi all’improvviso succede l’impensabile e vediamo Aurora con gli occhi spalancati mentre in sottofondo appare minaccioso il ritornello di “Love’s theme” arrangiato da Berry White, nonché sigla di “C’è poste per te”.

La giovane resta senza parole nell’ascoltare il motivetto e scrive nelle story un laconico “Maria apri la busta”. Un intermezzo muto che però ha fatto sorride moltissimi fan per il modo buffo con cui ha presentato la scenetta comica al suo pubblico.

Ancora una volta Aurora ha ipnotizzato non solo per la bellezza di cui è portatrice ma anche per il grande divertimento contagioso che sa trasmettere alle persone che le stanno accanto.