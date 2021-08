La conduttrice ha postato un carosello di foto molto seducenti con un abbigliamento estivo che ha fatto girare la testa a molti follower sui social.

In attesa di sapere se la conduttrice il prossimo autunno verrà sostituita da Simona Branchetti, attuale conduttrice di “Morning News”, che viene trasmesso al posto di “Mattino Cinque” durante la pausa estiva dello show, lei si gode le vacanze con il suo amore Marco Bacino.

Quest’estate, inoltre, sono in molti a credere che ci saranno delle nozze in vista per lei ed il compagno, matrimonio già rimandato l’anno scorso a causa del Covid. Con lui Federica Panicucci ha trovato la serenità dopo la fine del suo matrimonio con Mario Fargetta e forse presto potrebbe diventarne la nuova moglie.

Alcuni mesi fa aveva dichiarato: “L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta, e io mi sono fatta travolgere (…) Sposare Marco? Succederà sicuramente, anche presto. Ogni giorno mi sceglie e io scelgo lui. Senza timore di smentita dico di aver trovato la mia metà del cielo”.

Federica Panicucci strega in shorts, gambe dalla bellezza surreale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Marco Bacini ha stretto anche un ottimo legame con i due figli della conduttrice, Sofia e Mattia nati dal precedente matrimonio. Lui è un uomo gentile e sensibile, attento alle esigenze della conduttrice come donna e madre, un’intesa molto evidente anche dalle foto che i due condividono con grande assiduità sui canali social.

L’ultimo carosello di foto è di ieri, scattato proprio in occasione del pranzo con amici svoltosi a Forte dei Marmi. Nelle Instagram stories vediamo tanta musica in giardino, il karaoke di gruppo e le risate che hanno movimentato tutta la giornata di festa.

Per l’occasione Federica ha sfoggiato un outfit decisamente sensuale: top a fascia nero che scopriva la pancia tonica, shorts di jeans micro che mettevano in risalto le gambe snelle e longilinee, sandali sabot con tacchetto midi e tanti gioielli ad impreziosirne il corpo.

Una bellezza decisamente atipica che Federica riesce a preservare inalterata nonostante il passare degli anni, una visione agli occhi della sua community che ogni giorno resta a bocca aperta nell’ammirarla. “La nostra Federica è la bionda più bellaaaaaa😍👏belli voi 🔥”, scrive una fan entusiasta nel poter vedere la felicità della conduttrice.