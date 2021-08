“Sei inspiegabile” Maria Pia Calzone, costume tigrato: “donna Imma” è la sensualità – FOTO

Maria Pia Calzone ha condiviso una doppietta di foto al mare al tramonto nel giorno di Ferragosto in cui indossa un costume tigrato: “donna Imma” è bellissima

“Buon Ferragosto a tutti. Soprattutto a chi resiste”, con queste parole accompagnate da due emoticon di cuoricini Maria Pia Calzone alias “donna Imma” ha salutato i suoi ammiratori su Instagram durante il 15 agosto. L’affascinante attrice di “Gomorra – La serie” si gode le vacanze al mare, meritato riposo dopo un periodo intenso di lavoro.

Tra le sue interpretazioni c’è quella nel film “Mater Natura” del 2005, ritornato alle cronache dato l’uscita del video dell’artista H.E.R. del brano “Se avessi te – Remix“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Elettra Lamborghini, “scambi giusti” a fine concerto nel camerino: Una bomba… – FOTO

Maria Pia Calzone, la foto con il costume tigrato al mare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Elisabetta Gregoraci, minigonna cortissima: la visuale dal basso è da brividi – FOTO

L’attrice che interpreta Immacolata Savastano nella serie “Gomorra“, tratta dal libro omonimo di Roberto Saviano indossa il costume tigrato in due scatti bellissimi al tramonto mentre sorride serena e ha una simpatica collana di conchiglie al collo: un tocco che rende la sua immagine ancora più lucente e meravigliosa.

L’ultima pellicola in cui ha recitato la Calzone è stata “Benedetta follia” del 2018 di Carlo Verdone, in cui interpretava il personaggio di Ornella. L’anno prima ha recitato in due film “Napoli velata” di Ferzan Ozpetek e “I peggiori” per la regia di Vincenzo Alfieri.

Ma l’attrice si è dedicata spesso alla recitazione teatrale, avendo una parte nell’ Amleto, prima del regista Tato Russo poi di Klough e Nicolaj Karpov. Prima ha recitato in “Sogno di una notte…” del napoletano Lello Arena.

I fan però si sono affezionati molto a lei quando ha interpretato la mitica “donna Imma“, Immacolata Savastano, in “Gomorra – La serie“, moglie di Pietro Savastano e mamma di Gennaro detto “Genny”. Tutti appartenenti al terribile clan della camorra dei Savastano.

Nella fortunata serie tv di Sky dedicata a una pagina nera della mafia italiana “donna Imma” viene uccisa da Rosario “‘o nano” su ordine di Ciro Di Marzio, che diventerà poi affiliato del clan scissionista.