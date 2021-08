Flavio Insinna ha visto sospendere un suo noto programma. Emerge una nuova decisione per il conduttore. Ecco di cosa si tratta.

Tempo di stop per Flavio Insinna? Il programma “Il Pranzo è servito”, che vede il famoso conduttore alla guida dallo scorso giugno, ha avuto una battuta d’arresto. In onda su Rai1, dal lunedì al venerdì, lanciata da Corrado, la trasmissione ha sostituito il programma di Serena Bortone “Oggi è sempre mezzogiorno” in pausa per l’estate.

Il conduttore de “L’Eredità” ha intrattenuto il pubblico in questi mesi caldi con il quiz a premi che tuttavia non è andato in onda per due puntante. Lo stop ha insospettito i fan allarmati di un possibile flop del programma e della sua possibile sospensione.

Flavio Insinna: l’ansia dei fan per lo stop de “Il Pranzo è servito”

Il format de “Il pranzo è servito”, condotto da Flavio Insinna, è stato sospeso per due puntate. Una decisione che ha allarmato i fan del programma, molto apprezzato dal pubblico, che hanno seguito con affetto per tutta l’estate.

Le preoccupazione si sono affievolite solo a seguito della conferma che la trasmissione tornerà in onda da mercoledì 18 agosto e che il fermo è stato dovuto ai giorni di festa a seguito di ferragosto. Giornate in cui gli ascolti non sarebbero arrivati ai soliti risultati e pertanto il format è saltato ma solo per la festività. In queste due giornate al suo posto è stato trasmesso “Linea blu”.

I fan possono così tirare un sospiro di sollievo tornado a gustarsi il format di Insinna in onda fino alla fine dell’estate. Con l’arrivo della nuova stagione infatti tornerà in onda, dal 10 settembre, “Oggi è sempre mezzogiorno”.

Flavio non smetterà tuttavia di essere protagonista sugli schermi in quanto dal 27 settembre sarà presente sull’emittente di Stato con “L’Eredità”, pilastro indiscusso del palinsesto Rai da anni. L’amatissimo quiz ha saputo nel tempo conquistare il pubblico grazie al suo format vincente e il carisma di Insinna.

Per la prossima edizione sembra che nel cast saranno presenti le due professoresse, come lo scorso anno, ma secondo le indiscrezioni potrebbero assumere una veste differente.